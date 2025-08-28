Укр
Сооснователь Apple с украинскими корнями Стив Возняк едет в РФ - СМИ

Анна Подгорная
28 августа 2025, 02:00
Визит Возняка ожидают уже в средине сентября.
Стив Возняк
Стив Возняк новости - в Сети появились слухи про сооснователя Apple / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, x.com/stevewoz

Американский инженер и соучредитель компании Apple Стив Возняк имеет украинское происхождение по линии отца. В 2017 году он приезжал в Киев, и назвал этот визит одной из четырех вещей, которые мечтал сделать в своей жизни.

Вопреки этом в Сети стали появляться новости о том, что во время полномасштабной войны в Украине изобретатель планирует посетить страну-оккупанта. Эти слухи публикуют росСМИ.

Ожидается, что Возняк якобы выступит на технологическом форуме Cloud Cities в Москве в средине сентября. "Опираясь на собственный опыт внедрения прорывных технологий, Возняк поделится общим видением условий, необходимых для их адаптации в обществе, затронет вопросы, связанные с ИИ и робототехникой, включая их потенциальные возможности и сферы применения", - пишут росСМИ.

При этом на официальном сайте форума Стив Возняк в списке спикеров и приглашенных гостей не значится.

Стив Возняк
Стив Возняк новости - в Сети появились слухи про сооснователя Apple / x.com/stevewoz

