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Соловьев заступился за Петросяна, по которому "прошелся" Галкин

30 марта 2023, 14:11
Пропагандист Соловьев всегда прослушивает все новые шутки Максима Галкина. Вот она какая, любовь к таланту.
Соловьёв
Соловьёв / скриншот из видео

Российский топовый пропагандист Владимир Соловьев, который недавно разъярился после шутки юмориста Максима Галкина в духе черного юмора, которая была посвящена голове другой российской пропагандистки - Ольги Скабеевой, снова отреагировал на того же юмориста.

Престарелого Соловьева задели слова Максима Галкина относительно другого нафталинового пропагандиста-юмориста Евгения Петросяна. Накануне Галкин пошутил, что если у Петросяна отобрать пенсию, то он по инерции еще 200 лет будет отдыхать в Дубаи.

Соловьев, который несмотря на свою стремительную "политическую" медиа-карьеру, все же успевает прослушать все шутки Галкина, отреагировал и на насмешки артиста относительно других престарелых артистов российской эстрады типа Долиной, Лепса и Газманова.

видео дня

По информации пропагандистского издания "Народные новости", Соловьев вступился за, в прямом смысле слова, старую гвардию страны-агрессора и напомнил, что юморист "женат на певице, которая старше его почти на 30 лет".

"Галкин, который высмеивает возраст артистов, вежливо говоря, моложе, чем его жена – и ему в голову ничего не приходит!" — возмутился ведущий в эфире своего циркового шоу.

Отметим, что Алла Пугачева в апреле отпразднует день рождения. Артистке исполнится 74 года.

Напомним, ранее Соловьев разразился яростной бранью в адрес Галкина, который известен своей проукраинской позицией. И начал утверждать – мол, комика нужно срочно судить и отобрать все его имущество, которое осталось в России.

"Я всегда знал, что есть люди, а есть [личинки вшей – грубо]. Я считаю абсолютной [личинкой вши – грубо] Макса Галкина. Есть выражения, за которые нужно бить морду. Я считаю, что нужно возбудить уголовное дело против этого [негодяя– грубо] и, нужно его преследовать, где бы он не был. […] Голова Скабеевой тебе, [подлец – грубо], значит. У меня вопрос к генералу армии, руководителю Следственного комитета. Я считаю, что состав уголовного правонарушения на лицо. Вызвать нужно человека, судить и конфисковать заодно все его имущество", – кричал и плевался пеной Соловьев в эфире.

Напомним, ранее Максим Галкин во время одного из своих концертов признался зрителям, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

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