Соломку подстелили: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек заключили необычный брачный контракт

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек заключили брачный контракт с особым пунктом про измены / instagram.com/jlo, imdb.com

В июле 2022 года голливудский актер Бен Аффлек и актриса и певица Дженнифер Лопес связали себя узами брака. Однако хэппи-энд молодоженов омрачен тревогами молодой жены.

Как сообщил инсайдер изданию Мarca, Лопес боится наскучить своему мужу, а также переживает сильное давление со стороны общественности, поэтому настояла на заключении брачного контракта.

"Дженнифер пытается сохранять отношения интересными. Она не планирует разводиться через несколько недель после замужества, и сознательно относится к тому, что люди говорят о них", - говорит человек из близкого окружения пары.

Договор, однако, в первую очередь был создан не для того, чтобы защитить капиталы знаменитостей в случае развода. В страхе потерять любимого, Лопес добавила обязательный пункт, согласно которому Аффлек обязуется выплатить ей 5 млн долларов в случае своей неверности. Джей Ло, в свою очередь, приняла на себя такие же обязательства.

Пусть над артисткой и посмеиваются за ее попытку удержать мужа контрактом, но в прошлом у Беннифер уже были проблемы в отношениях: 20 лет назад они уже едва не поженились, однако отменили свадьбу за день до церемонии. Истинную причину артисты никогда не называли, однако считается, что проблема была в алкоголизме Аффлека (он чист с начала 2020 года) и скандалах на этой почве.

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