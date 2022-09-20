Соломку подстелили: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек заключили необычный брачный контракт

Беннифер все еще опасаются застарелых травм, которые разрушили их свадьбу в начале двухтысячных.
В июле 2022 года голливудский актер Бен Аффлек и актриса и певица Дженнифер Лопес связали себя узами брака. Однако хэппи-энд молодоженов омрачен тревогами молодой жены.
Как сообщил инсайдер изданию Мarca, Лопес боится наскучить своему мужу, а также переживает сильное давление со стороны общественности, поэтому настояла на заключении брачного контракта.
"Дженнифер пытается сохранять отношения интересными. Она не планирует разводиться через несколько недель после замужества, и сознательно относится к тому, что люди говорят о них", - говорит человек из близкого окружения пары.
Договор, однако, в первую очередь был создан не для того, чтобы защитить капиталы знаменитостей в случае развода. В страхе потерять любимого, Лопес добавила обязательный пункт, согласно которому Аффлек обязуется выплатить ей 5 млн долларов в случае своей неверности. Джей Ло, в свою очередь, приняла на себя такие же обязательства.
Пусть над артисткой и посмеиваются за ее попытку удержать мужа контрактом, но в прошлом у Беннифер уже были проблемы в отношениях: 20 лет назад они уже едва не поженились, однако отменили свадьбу за день до церемонии. Истинную причину артисты никогда не называли, однако считается, что проблема была в алкоголизме Аффлека (он чист с начала 2020 года) и скандалах на этой почве.
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