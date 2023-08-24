София Ротару открыто пожелала победы Украине над Россией

Певица уже в открытую заявляет о своей позиции относительно военного нападения России на Украину.

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София Ротару - верный друг Украины/ Коллаж Главред, фото instagram.com/sofiarotaru.official

Известная украинская эстрадная и поп-певица София Ротару открыто заявила о своей позиции и пожелала победы украинцам в войне с Россией, которую развязал кровавый диктатор и террорист Путин.

Соответствующим фото певица поделилась на своей странице в Instagram.

София Ротару поздравила украинцев с Днем Независимости / Фото Instagram/sofia_rotaru_official

Певица таким образом поздравила украинцев с национальным праздником - Днем независимости. Кроме того, певица выложила фрагмент клипа, где она поет песню на украинском языке - "Одна Калина".

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Несмотря на то, что артистка в открытую не делала никаких заявлений в отношении войны России и Украины, ее действия, сториз и контент говорят о том, что певица полностью на стороне мирного государства Украины.

Напомним, ранее София Ротару, которая молчит о военном нападении России на Украину, но при этом реагирует на подлые удары россиян, опубликовала фото украинского флага. Тем самым Ротару каждый раз обозначает, что она поддерживает украинский народ.

Напомним, ранее латышская певица Лайма Вайкуле, которая недавно провела в Юрмале свой фестиваль, на который, кстати, пригласила украинских звезд, рассказала о своих отношениях с певицей Софией Ротару.

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