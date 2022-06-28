София Ротару нарушила свое затяжное молчание и отреагировала на войну в Украине

София Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

После варварского ракетного обстрела в Кременчуге в сети завирусился хештег "Russia is a terrorist state" (Россия – страна-террорист).

Многие украинские звезды шоу-бизнеса и спортсмены шокированы зверством оккупантом и называют ракетный обстрел терактом.

Народная артистка Украины, легендарная певица София Ротару сделала публикацию в Instagram-stories.

Ротару нарушила свое затяжное молчание и отреагировала на ракетный удар по ТРЦ Кременчуга.

Певица практически не делает заявлений в сети, однако 27 июня опубликовала траурную свечу в своих Instagram-stories, посвященную жертвам ракетного удара.

Отметим, на пятый день масштабного вторжения России в Украину София Ротару сделала пост в соцсети где написала:"Независимость и свобода стоят дорого – это правда, но неужели они стоят того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины. Эти факты разрывают мое сердце в клочья! Я в Киеве! Молюсь за наших защитников и мир в Украине!" Пишу этот текст, а мои руки дрожат. Дрожат, потому что в Украине идут ожесточенные бои. Сил нам всем и мира!".

Ракетный удар по Кременчугу

Напомним, 27 июня, оккупанты ударили ракетами про Кременчугу Полтавской области.

Как сообщает замглавы МИД Эмине Джапарова, в ходе удара по Кременчугу оккупанты попали в ТЦ "Амстор".

Позже мэр города Виталий Малецкий сообщил, что россияне попали ракетами в людное место.

Также стало известно о первых погибших и десятках пострадавших.

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