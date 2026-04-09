"Собирала чемоданы раз 15": звезда "Крепостной" рассказал о ревности жены

Виталий Кирсанов
9 апреля 2026, 20:05
Звезда сериала "Крепостная" Алексей Яровенко откровенно рассказал о кризисе в браке.
Звезда "Крепостной" рассказал о ревности жены

Кратко:

  • После свадьбы супруги попытались обустроить жизнь за границей
  • По словам актёра, напряжение в семье накапливалось постепенно

Актер Алексей Яровенко в интервью Алине Доротюк поделился личными переживаниями и впервые подробно рассказал о сложных моментах в семейной жизни, включая кризис в отношениях и чувство ревности со стороны супруги.

Их история любви начиналась почти как в кино: знакомство на студенческом фестивале быстро переросло в глубокие чувства. Пара много общалась, узнавая друг друга, и вскоре поняла, что хочет быть вместе. Однако со временем романтика столкнулась с реальностью: постоянные переезды, работа в разных странах и плотные графики стали серьёзным испытанием для отношений.

По словам актёра, напряжение накапливалось постепенно. В какой-то момент его жена не раз была готова уйти.

"Жена собирала чемоданы, наверное, раз пятнадцать", - признался он.

После свадьбы супруги попытались обустроить жизнь за границей, однако новая страна оказалась непростой для его избранницы. В итоге она поставила ультиматум: либо они меняют место жительства, либо брак может не выдержать. Это решение стало переломным - Яровенко оставил стабильную работу и начал новый этап в Украине, который позже назвал удачным.

Актёр вспоминает, что в тот период их отношения были на грани: они даже задумывались о разводе. Главным испытанием стал именно переезд и необходимость заново выстраивать жизнь.

Однако трудности на этом не закончились. Во время участия в проекте "Танцы со звездами" артист почти всё время проводил на репетициях. Постоянная занятость, внимание со стороны и эмоциональное напряжение привели к новому кризису в семье.

По его словам, супруга начала чувствовать себя одинокой, а недопонимание вылилось в серьёзный конфликт. Ей казалось, что он отдалился и сознательно отстранился от отношений.

Тем не менее, этот этап паре удалось преодолеть. Они откровенно обсудили проблемы, научились лучше слышать друг друга и смогли сохранить брак. Сейчас, как утверждает актёр, в их семье царит взаимопонимание.

При этом самым болезненным для него остаётся другое - разлука с родителями. Уже много лет он не может увидеться с ними, так как они остаются за границей.

Ранее Главред сообщал, что украинский актер и военнослужащий Владимир Ращук рассказал об изменениях в личной жизни. По словам артиста, он больше не состоит в отношениях со своей женой, актрисой Викторией Билан-Ращук и уже имеет новые отношения.

Кроме того, 9 апреля, стало известно о том, что 8 апреля на 63 году жизни умер украинский общественный деятель, поэт и бандурист Ярослав Чорногуз.

Кто такой Алексей Яровенко

Алексей Станиславович Яровенко (бел. Аляксей Станиславович Яравенко; род. 23 августа 1987) - белорусский и украинский актёр театра и кино, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Сериал Крепостная
