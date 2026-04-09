"Впервые говорю": Слава Демин раскрыл свои доходы

По словам шоумена, он не ограничивается только радио и блогерством.

Украинский интервьюер и телеведущий Слава Демин впервые подробно рассказал о своих доходах и неожиданных источниках заработка.

В эфире программы "Утро в большом городе" он признался, что его деятельность давно вышла за рамки радио и блогинга. Сейчас Демин активно развивает продюсерское направление и работает сразу над восемью YouTube-проектами. Среди них - как собственные каналы, так и проекты других авторов.

Кроме этого, ведущий занимается обучением публичных людей. Он проводит индивидуальные консультации, на которых делится опытом проведения интервью, учит правильно выстраивать разговор и уверенно держаться перед камерой.

По словам Демина, ранее он не афишировал эту часть своей работы.

"Это впервые говорю, что этим занимаюсь", - отметил он.

Также шоумен раскрыл стоимость таких услуг: консультации обходятся клиентам недёшево - от тысячи долларов в месяц (более 40 тысяч гривен).

Таким образом, помимо медийной карьеры, Слава Демин активно развивает продюсерские и образовательные проекты, которые стали значимой частью его дохода.

Украинский ведущий Слава Демин - холостяк с 2021 года. 13 лет он прожил в браке с Ксенией Мищенко, с которой сейчас воспитывает общего сына Влада.

О персоне: Слава Демин Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили. Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына. Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

