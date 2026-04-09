"Впервые говорю": Слава Демин раскрыл свои доходы

Украинский интервьюер и телеведущий Слава Демин впервые подробно рассказал о своих доходах и неожиданных источниках заработка.
В эфире программы "Утро в большом городе" он признался, что его деятельность давно вышла за рамки радио и блогинга. Сейчас Демин активно развивает продюсерское направление и работает сразу над восемью YouTube-проектами. Среди них - как собственные каналы, так и проекты других авторов.
Кроме этого, ведущий занимается обучением публичных людей. Он проводит индивидуальные консультации, на которых делится опытом проведения интервью, учит правильно выстраивать разговор и уверенно держаться перед камерой.
По словам Демина, ранее он не афишировал эту часть своей работы.
"Это впервые говорю, что этим занимаюсь", - отметил он.
Также шоумен раскрыл стоимость таких услуг: консультации обходятся клиентам недёшево - от тысячи долларов в месяц (более 40 тысяч гривен).
Таким образом, помимо медийной карьеры, Слава Демин активно развивает продюсерские и образовательные проекты, которые стали значимой частью его дохода.
Ранее Главред сообщал, что украинский актер и военнослужащий Владимир Ращук рассказал об изменениях в личной жизни. По словам артиста, он больше не состоит в отношениях со своей женой, актрисой Викторией Билан-Ращук и уже имеет новые отношения.
Украинский ведущий Слава Демин - холостяк с 2021 года. 13 лет он прожил в браке с Ксенией Мищенко, с которой сейчас воспитывает общего сына Влада.
Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили.
Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына.
Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.
