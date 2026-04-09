Звезду сериала "Королева ночи" арестовали во время облавы в Турции — детали

Кристина Трохимчук
9 апреля 2026, 17:19
Прокуратура выдала подозрение более чем 14 турецким знаменитостям.
Бурак Дениз задержали в Турции / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Бурак Дениз

Вы узнаете:

  • Бурак Дениз был задержан полицией в Турции
  • В чем подозревают звезду "Королевы ночи"

Известный турецкий актер Бурак Дениз попал в руки правоохранителей во время масштабной полицейской облавы. По сообщениям Haberturk, целью операции было выявить звезд, которые незаконно хранят или употребляют наркотические вещества.

По сообщению местной прокуратуры, очередная полицейская облава прошла 7 апреля. Последствия для турецких звезд, попавших в поле зрения правоохранителей, могут быть плачевными — из 14 подозреваемых 11 заключены под стражу, 2 скрываются, 1 находится за границей.

Бурак Дениз сериалы / фото: instagram.com, Бурак Дениз

В деле оказались замешаны и другие турецкие знаменитости. Кроме Бурака Дениза, известного по сериалам "Любовь не понимает слов", "Марашанец" и "Совершенно другой", а также Хафсанур Санджактутан, игравшей в проектах "Если сильно полюбишь" и "Последнее лето", в перечне указаны Ахсен Эроглу ("Позвоните моему агенту"), Серра Пиринч ("Пыльный воротник", "Моя прекрасная семья") и комедийная актриса Бюшра Пекин ("Отель диких животных"). Кроме актеров, в списке значатся музыканты Мерт Демир и Эмир Джан Игрек, а также судья шоу "МастерШеф Турция" Сомер Сивриоглу. Всех знаменитостей отправили на судебно-медицинскую экспертизу и дачу показаний в жандармерию.

Бурак Дениз арест / фото: instagram.com, Бурак Дениз

Масштабная антинаркотическая кампания, которая проводится в Турции с октября 2025 года, уже затронула ряд известных персон. Самой знаменитой актрисой, оказавшейся под подозрением, стала Ханде Эрчел. Однако недавно Gazete Pencere сообщило, что результаты судебно-медицинской экспертизы образцов крови и волос 32-летней звезды не выявили следов запрещенных веществ.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про персону: Бурак Дениз

Бурак Дениз — турецкий актер и модель, снимающийся в кино и на телевидении, сообщает Википедия. Он известен по ролям Мурата Сарсылмаза в популярном комедийно-романтическом сериале "Любовь не понимает слов", Барыша Актана в драматическом сериале "Наша история" и Кенана Озтюрка в детективной драме "Совершенно другой".

новости шоу бизнеса турецкие сериалы
