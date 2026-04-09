Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Она не вернется": сестра Ротару раскрыла, где сейчас живет легендарная певица

Кристина Трохимчук
9 апреля 2026, 10:02
Аурика Ротару рассказала, вернется ли София Ротару на сцену.
Где сейчас София Ротару
Где сейчас София Ротару / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Вы узнаете:

  • Где живет София Ротару
  • Когда она вернется на сцену

Известная певица Аурика Ротару приоткрыла завесу тайны о жизни своей знаменитой сестры Софии Ротару. В интервью программе "Наодинці з гламуром" артистка рассказала, чем сейчас занимается легендарная певица.

По словам Аурики, София Ротару не покидала Украину и продолжает жить под Киевом, в Конча-Заспе. Звездные сестры разделяют любовь к садоводству и огородничеству, поэтому сейчас артистка вместо сцены посвящает себя уходу за растениями.

видео дня
София Ротару
София Ротару появляется в Киеве / фото: instagram.com, nunziogarofaloph

"Она в Киеве, в своем доме в Конча-Заспе. Занимается тем же, что и я — сад, огород", — поделилась Ротару.

Также сестра Софии Ротару рассказала о ее планах на будущее. Аурика считает, что певица не намерена возвращаться на сцену, поскольку считает это неуместным во время войны.

Софія Ротару
София Ротару - когда вернется / фото: instagram.com, София Ротару

"Она не вернется. А как закончится война — тогда посмотрим", — загадочно заявила артистка.

София Ротару
София Ротару / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что в сети обсуждают новое появление Аллы Пугачевой на Кипре. Певицу заметили во время одиночной прогулки. Комментаторы отметили, что артистка шла медленно и заметно сутулилась, что дало повод для новых слухов о проблемах со здоровьем.

Также Алла Пугачева избавляется от недвижимости, связывающей ее с РФ. Решение продать жилье стало логичным шагом для певицы, которая открыто поддержала Украину и выбрала жизнь в эмиграции, полностью дистанцировавшись от страны-террориста.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Аурика Ротару

Аурика Ротру – украинская певица, народная артистка Украины, младшая сестра Софии Ротару.
Певческую деятельность начала в Черновицкой филармонии, где исполняла соло вместе с сестрой Лидией в ансамбле "Черемош", гастролировала по всей Украине.
Продолжила творческую деятельность в винницкой, затем в крымской филармонии. Гастролировала со своей сестрой Софией Ротару. Участвовала в фестивалях: "Крымские звезды" (Ялта), "Киевская весна" (Киев), "Белые ночи" (Петербург), "Ширше круг", "Песня года" (Москва, Киев).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

София Ротару новости шоу бизнеса Аурика Ротару
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ срывают наступление РФ и меняют баланс сил на фронте: РФ терпит поражения

ВСУ срывают наступление РФ и меняют баланс сил на фронте: РФ терпит поражения

10:55Фронт
В списке целей - новые регионы и "буферные зоны": в ISW раскрыли планы РФ

В списке целей - новые регионы и "буферные зоны": в ISW раскрыли планы РФ

10:15Фронт
Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState показали свежие карты

Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState показали свежие карты

07:03Фронт
Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня, 9 апреля: Козлам - обида, Крысам - свидание

Китайский гороскоп на сегодня, 9 апреля: Козлам - обида, Крысам - свидание

Украину засыпает снегом и градом: в каких областях бушует настоящая непогода

Украину засыпает снегом и градом: в каких областях бушует настоящая непогода

Украинка нашла способ полностью избавиться от пырея на огороде: что действительно помогает

Украинка нашла способ полностью избавиться от пырея на огороде: что действительно помогает

Почти весь день без света: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях 9 апреля

Почти весь день без света: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях 9 апреля

Шины прослужат гораздо дольше: какое давление "спасет" летнюю резину от износа

Шины прослужат гораздо дольше: какое давление "спасет" летнюю резину от износа

Последние новости

10:57

РФ нанесла серию ударов по пригороду Запорожья: один погибший, четверо раненых

10:55

ВСУ срывают наступление РФ и меняют баланс сил на фронте: РФ терпит поражения

10:39

Ханде Эрчел провели тесты на наркотики: результаты удивили

10:15

В списке целей - новые регионы и "буферные зоны": в ISW раскрыли планы РФ

10:02

"Она не вернется": сестра Ротару раскрыла, где сейчас живет легендарная певица

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
09:55

В Одесской области после атаки дронов поврежден важный объект

09:03

Десятки взрывов и мощный пожар: что попало под удар дронов на Кубани

08:27

Гороскоп на завтра, 10 апреля: Козерогам - перемены, Весам - конфликт

07:39

Перемирие в Иране напоминает Минские соглашения: неожиданные параллели от Фесенкомнение

07:34

Взрывы на Луганщине: дроны атаковали базы ремонта техники и склад боеприпасов РФ

07:03

Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState показали свежие карты

06:00

Еле ходит: неузнаваемую Пугачеву засняли в одиночестве на улицахВидео

05:41

Секрет эмалированной посуды в СССР: зачем на ней делали черный ободок

05:10

Судьба подарит шанс разбогатеть: трём знакам зодиака светит финансовый взлёт

04:30

Можно ли освящать кагор на Пасху: ответ священника ПЦУВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с корзиной за 45 секунд

03:30

Рианна впервые показала крошечную дочку на случайном фото

01:57

РФ планирует "буферную зону" на Виннитчине: полковник ответил, есть ли угроза

00:56

Решетка плиты будет блестеть: простой трюк удалит даже устаревший нагарВидео

08 апреля, среда
23:55

Мудрик идет в суд: вингер нашел виновного в своей дисквалификации из-за допинга

23:19

В Украине появились автономера оливкового цвета: кто их получит

23:09

LELEKA решилась "изменить песню" почти перед финалом ЕвровиденияВидео

23:08

Отключение света усилили: новые графики для Днепра и области на 9 апреляФото

22:53

"Скажет измена": участники МастерШеф 17 заинтриговали отношениями

22:34

Только две очереди – со светом: графики отключений для Запорожской области на 9 апреля

22:24

Графики сильно усилили – когда не будет света в Черкасской области 9 апреля

22:20

Опера о подрыве Каховской ГЭС вошла в число самых значимых постановок мира

22:08

Любовь, мешающая жить: 8 ошибок заботливых родителей, которые портят будущее ребёнка

22:05

Пасхальная корзина, не холодильник: в ПЦУ объяснили, что не надо нести в церковьВидео

21:42

Позорище: у Седоковой разошлась шнуровка на платье на красной дорожке

21:20

Трамп начинает переговоры о выходе США из НАТО — заявление Белого дома

21:17

Цусима - символ российского позора: как крупнейшее морское поражение империи связано с Украиной

21:17

Волна влажности и холода накроет Днепр: как низко упадут столбики термометров

20:56

Четыре знака зодиака опаснее всего в гневе: с ними лучше не конфликтовать

20:39

Какие указания Кремль давал Венгрии по Украине: СМИ "слили" новую серию "пленок Лаврова"

20:16

Что нельзя оставлять на кладбище: суеверия или реальная опасность для дома

20:11

"Значительный прогресс": Вэнс рассказал об успехах в переговорах Украины с РФ

19:55

Как отучить кота царапать мебель — три простых и проверенных способаВидео

19:40

Колорадский жук исчезнет за день: народное средство, спасающее картофельВидео

19:28

Будет мороз: какие регионы засыплет снегом

19:21

Заморозки и мокрый снег: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

19:10

Как атаки на нефтепорты РФ меняют правила игры в войне: Денисенко раскрыл крах Путинамнение

19:00

Чернобыль удивил аистами: шесть птиц вернулись спустя 20 лет

18:59

Почти весь день без света: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях 9 апреля

18:55

Более 50% украинцев считают, что военные должны быть вне политики во время войны — опрос

18:45

Что нужно сделать в Чистый четверг: приметы в праздник 9 апреля

18:43

Сколько можно говорить "Христос воскресе": в ПЦУ дали неожиданный ответВидео

18:31

"Самолет Судного дня": какую катастрофу предвещает его появлениеВидео

18:13

"Офис призыва" вместо ТЦК: нардеп рассказал о реформе мобилизации в Украине

17:58

Помятая и старая: в сети появилось фото опухшей Седоковой

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Пасха 2026
Можно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять