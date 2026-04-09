"Она не вернется": сестра Ротару раскрыла, где сейчас живет легендарная певица

Известная певица Аурика Ротару приоткрыла завесу тайны о жизни своей знаменитой сестры Софии Ротару. В интервью программе "Наодинці з гламуром" артистка рассказала, чем сейчас занимается легендарная певица.
По словам Аурики, София Ротару не покидала Украину и продолжает жить под Киевом, в Конча-Заспе. Звездные сестры разделяют любовь к садоводству и огородничеству, поэтому сейчас артистка вместо сцены посвящает себя уходу за растениями.
"Она в Киеве, в своем доме в Конча-Заспе. Занимается тем же, что и я — сад, огород", — поделилась Ротару.
Также сестра Софии Ротару рассказала о ее планах на будущее. Аурика считает, что певица не намерена возвращаться на сцену, поскольку считает это неуместным во время войны.
"Она не вернется. А как закончится война — тогда посмотрим", — загадочно заявила артистка.
Ранее Главред сообщал, что в сети обсуждают новое появление Аллы Пугачевой на Кипре. Певицу заметили во время одиночной прогулки. Комментаторы отметили, что артистка шла медленно и заметно сутулилась, что дало повод для новых слухов о проблемах со здоровьем.
Также Алла Пугачева избавляется от недвижимости, связывающей ее с РФ. Решение продать жилье стало логичным шагом для певицы, которая открыто поддержала Украину и выбрала жизнь в эмиграции, полностью дистанцировавшись от страны-террориста.
Вас может заинтересовать:
- Ультра короткая юбка и красные губы: Кабаева показала отчаянный образ
- "Невежество и неуважение": у Тараса Тополи жестко ответили на скандал с угрозами
- Муж Елены Мозговой раскрыл причины своего исчезновения: "Приоритеты изменились"
О персоне: Аурика Ротару
Аурика Ротру – украинская певица, народная артистка Украины, младшая сестра Софии Ротару.
Певческую деятельность начала в Черновицкой филармонии, где исполняла соло вместе с сестрой Лидией в ансамбле "Черемош", гастролировала по всей Украине.
Продолжила творческую деятельность в винницкой, затем в крымской филармонии. Гастролировала со своей сестрой Софией Ротару. Участвовала в фестивалях: "Крымские звезды" (Ялта), "Киевская весна" (Киев), "Белые ночи" (Петербург), "Ширше круг", "Песня года" (Москва, Киев).
