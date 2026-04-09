"Она не вернется": сестра Ротару раскрыла, где сейчас живет легендарная певица

Аурика Ротару рассказала, вернется ли София Ротару на сцену.

Где сейчас София Ротару

Известная певица Аурика Ротару приоткрыла завесу тайны о жизни своей знаменитой сестры Софии Ротару. В интервью программе "Наодинці з гламуром" артистка рассказала, чем сейчас занимается легендарная певица.

По словам Аурики, София Ротару не покидала Украину и продолжает жить под Киевом, в Конча-Заспе. Звездные сестры разделяют любовь к садоводству и огородничеству, поэтому сейчас артистка вместо сцены посвящает себя уходу за растениями.

"Она в Киеве, в своем доме в Конча-Заспе. Занимается тем же, что и я — сад, огород", — поделилась Ротару.

Также сестра Софии Ротару рассказала о ее планах на будущее. Аурика считает, что певица не намерена возвращаться на сцену, поскольку считает это неуместным во время войны.

"Она не вернется. А как закончится война — тогда посмотрим", — загадочно заявила артистка.

О персоне: Аурика Ротару Аурика Ротру – украинская певица, народная артистка Украины, младшая сестра Софии Ротару.

Певческую деятельность начала в Черновицкой филармонии, где исполняла соло вместе с сестрой Лидией в ансамбле "Черемош", гастролировала по всей Украине.

Продолжила творческую деятельность в винницкой, затем в крымской филармонии. Гастролировала со своей сестрой Софией Ротару. Участвовала в фестивалях: "Крымские звезды" (Ялта), "Киевская весна" (Киев), "Белые ночи" (Петербург), "Ширше круг", "Песня года" (Москва, Киев).

