Не мог выступать из-за двух диагнозов: Козловский сделал признание

Певец раскрыл, от чего страдал в последнее время.

Виталий Козловский отменил концерт / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виталий Козловский

Известный украинский певец Виталий Козловский недавно приостановил выступления из-за ухудшения состояния здоровья. В комментарии проекту "Наодинці з гламуром" артист раскрыл свои диагнозы, от которых страдал в последнее время.

По словам Козловского, он перенес сразу две неприятные болезни дыхательных путей. Несмотря на плохое самочувствие, он выходил на сцену, чтобы порадовать преданных поклонников.

"У меня был острый трахеит, который постепенно перерос в острую ОРВИ. А что делать? Ты все равно выходишь к людям, поешь. А аудитория отлично лечит – своими улыбками, вниманием, ощущением, что они скучали. Я это чувствовал. Мне это дает силы", — рассказал Виталий.

К счастью, лечение дало результат, и певец вернулся к выступлениям и занятиям спортом. Исполнитель рассказал о своей предконцертной рутине, которая включает серьезную физическую подготовку.

"Перед выходом на сцену делал 100 отжиманий от пола. По 25 раз в четыре подхода. И потом выходишь в хорошем настроении. Меня мотивировал мой сын и заниматься здоровьем. Потому что когда ты физически здоров, ты и ментально здоров. Тогда все налаживается – появляются правильные мысли и действия", — сообщил Козловский.

Ранее Главред сообщал, что Елена Мозговая прокомментировала громкий скандал между Катериной Репяховой и Дворцом "Украина", заняв жесткую позицию. Продюсер откровенно призналась, почему настаивала на отсутствии супруги Виктора Павлика на своем мероприятии.

Также Аурика Ротару поделилась редкими подробностями о жизни своей сестры в условиях войны. По ее словам, София Михайловна приняла осознанное решение оставить сцену в прошлом на время войны и сейчас наслаждается непубличной жизнью.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Виталий Козловский Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

