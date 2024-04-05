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Собирает друзей из РФ: друг Пугачевой рассказал, как она отпразднует юбилей

Элина Чигис
5 апреля 2024, 18:10
Алла Пугачева готовится к своему юбилею в Израиле и зовет туда своих друзей из РФ.
Алла Пугачева
Алла Пугачева отмечает 75-летие / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/

15 апреля легендарная российская певица Алла Пугачева, которая публично выступила против вторжения РФ в Украину и уехала жить в Израиль, будет отмечать свой день рождения, ей исполнится 75 лет.

Как сообщил друг Пугачевой композитор Стас Намин для росСМИ, Пугачева организует большую вечеринку.

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Намин уже был в гостях у Примадонны в Израиле. После ее отъезда из России они не потеряли связь, а продолжили дальше общаться.

"Я не знаю, может, и полечу к ней на юбилей. Хотя у меня так много дел, что маловероятно, что могу куда-то улетать сейчас", – рассказал Стас.

Всех деталей праздника Намин не раскрыл, но заявил, что это будет за границей.

Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, недавно с Аллой Пугачевой в ресторане столкнулась поклонница по имени Александра Сухова, которая собрала подруг на бранч. Пугачева не стала возражать и с удовольствием сфотографировалась с девушками.

А также одна из главных российских пропагандистов Маргарита Самоньян, которая решила напугать Аллу Пугачеву. Как рассказала оккупантка, замок Пугачевой в поселке Грязь, якобы по закону, могут отобрать.

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