Собирает друзей из РФ: друг Пугачевой рассказал, как она отпразднует юбилей

15 апреля легендарная российская певица Алла Пугачева, которая публично выступила против вторжения РФ в Украину и уехала жить в Израиль, будет отмечать свой день рождения, ей исполнится 75 лет.
Как сообщил друг Пугачевой композитор Стас Намин для росСМИ, Пугачева организует большую вечеринку.
Намин уже был в гостях у Примадонны в Израиле. После ее отъезда из России они не потеряли связь, а продолжили дальше общаться.
"Я не знаю, может, и полечу к ней на юбилей. Хотя у меня так много дел, что маловероятно, что могу куда-то улетать сейчас", – рассказал Стас.
Всех деталей праздника Намин не раскрыл, но заявил, что это будет за границей.
Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, недавно с Аллой Пугачевой в ресторане столкнулась поклонница по имени Александра Сухова, которая собрала подруг на бранч. Пугачева не стала возражать и с удовольствием сфотографировалась с девушками.
А также одна из главных российских пропагандистов Маргарита Самоньян, которая решила напугать Аллу Пугачеву. Как рассказала оккупантка, замок Пугачевой в поселке Грязь, якобы по закону, могут отобрать.
Читайте больше о Пугачевой:
- "Процедура началась": Алла Пугачева пополнит список иноагентов в РФ
- Алла Пугачева попросила прощения: появились детали
- Алла Пугачева прервала молчание и обратилась к россиянам
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред