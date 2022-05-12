Собчак показала гигантскую террасу нового особняка

Ксения Собчак строит дом/ instagram.com/xenia_sobchak/

Российская журналистка, которая по словам Оли Поляковой, "все понимает и поддерживает Украину", показала свой новый особняк.

Соответствующим постом телеведущая поделилась на своей странице в Instagram.

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Она показала еще недостроенный дом с огромной террасой. Также у Собчак большие панорамные окна и, как минимум, два этажа.

Собчак также рекламирует перголы и маркизы российского производства. Но это и понятно, ведь из-за санкций, россияне, в том числе и Ксения, вряд ли смогут купить себе аксессуары для дома другого производства.

Как известно, Собчак также купила квартиру в Дубае, стоимостью 2 миллиона долларов. Квартира находится в престижном районе города с видом на башню Бурдж-Халифа, а также рядом находится любимый российскими звездами Дубай Молл, который с учетом санкций станет еще более любимым. Квартира имеет две спальни, ее общая площадь составляет 120 кв. метров.