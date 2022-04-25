"Подстелила соломки": Собчак купила квартиру за 2 млн долларов не в России

Ксения Собчак / instagram.com/xenia_sobchak/

Российская журналистка Ксения Собчак, которая, как трубят российские СМИ, не собирается выезжать из России, все же решила подстраховаться.

В частности, некоторые медиа сообщают, что в прошлом месяце Собчак купила квартиру в Дубае. Источники утверждают, что недвижимость обошлась журналистке в 60 млн рублей (2 млн 235 тысяч долларов).

Квартира находится в престижном районе города с видом на башню Бурдж-Халифа, а также рядом находится любимый российскими звездами Дубай Молл, который с учетом санкций станет еще более любимым. Квартира имеет две спальни, ее общая площадь составляет 120 кв. метров.

THE ST. REGIS RESIDENCES, фото Рroperties.emaar.com

Данное вложение позволяет российской журналистке получить статус резидента страны. Сама же Собчак не комментирует покупку квартиры.

Напомним, ранее журналистка Ксения Собчаквысказалась относительно видео Максима Галкина, в котором он критикует ракетные обстрелы Украины и режим Путина.