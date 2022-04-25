Собчак рассказала, чем для Галкина обернется освещение правды о войне в Украине

Судя по всему, артист не намерен возвращаться в Россию.
Журналистка Ксения Собчак высказалась относительно видео Максима Галкина, в котором он критикует ракетные обстрелы Украины и режим Путина.
У себя в Telegram-канале Собчак считает, что шоумену уже закрыт путь в Россиию.
"Максим Галкин в запрещенной ныне сети очень жестко высказался о событиях в Украине и в Одессе в частности. Кому интересно, можете посмотреть. Судя по применению новых законов в России, этим он как бы сжигает мосты возможного возвращения", - отметила Собчак.
Судя по всему, она не ошибается, так как Галкин уже прямо обвинил путинский режим в кровавых преступлениях в Украине. Его поражает лицемерие, с которым власть имущие идут на Пасху в церковь, моля о мире, и при этом отдают приказы бомбить мирное население в Украине.
Читайте такжеЛиза и Гарри уже учатся в Израиле: Пугачева и Галкин начали новую жизнь после побега из РоссииНапомним, что шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине.
Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты, рассказал Андрей Данилко.
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