Собчак рассказала, чем для Галкина обернется освещение правды о войне в Украине

Собчак рассказала, чем словам правды о войне в Украине закончатся для Галкина / скриншот

Журналистка Ксения Собчак высказалась относительно видео Максима Галкина, в котором он критикует ракетные обстрелы Украины и режим Путина.

У себя в Telegram-канале Собчак считает, что шоумену уже закрыт путь в Россиию.

"Максим Галкин в запрещенной ныне сети очень жестко высказался о событиях в Украине и в Одессе в частности. Кому интересно, можете посмотреть. Судя по применению новых законов в России, этим он как бы сжигает мосты возможного возвращения", - отметила Собчак.

Судя по всему, она не ошибается, так как Галкин уже прямо обвинил путинский режим в кровавых преступлениях в Украине. Его поражает лицемерие, с которым власть имущие идут на Пасху в церковь, моля о мире, и при этом отдают приказы бомбить мирное население в Украине.

Читайте такжеЛиза и Гарри уже учатся в Израиле: Пугачева и Галкин начали новую жизнь после побега из РоссииНапомним, что шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине.

Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты, рассказал Андрей Данилко.

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