"Со своим": Вера Брежнева показала кольцо на безымянном пальце

Кратко:
- Вера Брежнева побывала на Каннском кинофестивале
- Певица показала необычное украшение
Украинская известная певица Вера Брежнева, которая много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, скрывает свою личную жизнь.
Как стало известно, поклонники заподозрили Брежневу в новом романе, а все из-за того, что она засветила роскошное кольцо на безымянном пальце.
На своей странице в соцсетях артистка опубликовала новые снимки из Каннского кинофестиваля, после чего некоторые фанаты даже предположили, что Вера состоит в законном браке.
Также поклонники написали много комплиментов о внешнем виде знаменитости.
"Прекрасная";
"Самая красивая и роскошная! Со своим внутренним теплым светом";
"Боже, как вы прекрасны", - отметили пользователи соцсети.
Напомним, Вера Брежнева ранее была женой российского продюсера Константина Меладзе. Пара заключила брак в 2015 году, а уже в 2022 появились новости об их разрыве. Кстати, были слухи, что супруги расстались из-за разных взглядов на полномасштабное вторжение РФ в Украину.
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Вера Брежнева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно дочь Веры Брежневой Сара Киперман призналась, что учится в Женеве. Также Сара отметила, что своими профессиями мечты она считает вовсе не дизайн, а дело криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.
А также ранее Вера Брежнева заинтриговала фанатов новым снимком и намекнула на новый роман. На своей странице в соцсетях Брежнева показала снимок, на котором видна ее нога в туфлях-лодочках и рядом мужская нога в коричневом ботинке.
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Кто такая Вера Брежнева?
Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.
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