Снова в белом: Надя Дорофеева и Миша Кацурин рука об руку растрогали Сеть

Dorofeeva заставила фанатов окунуться в свадебный вайб.

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Надя Дорофеева и Миша Кацурин - певица показала новые фото / коллаж: Главред, фото: t.me/thisisdorofeeva, instagram.com/nadyadorofeeva

Кратко:

Надя Дорофеева поделилась свежими фото

Среди них оказался примечательный кадр с мужем звезды

Украинская певица Надя Дорофеева в последнее время все чаще делится с поклонниками свежими фото со своим вторым мужем - музыкантом, ресторатором и фуд-блогером Мишей Кацуриным. Прежде пара рассказывала про свою совместную жизнь с большой остородностью.

Недавно на странице Додо в Instagram появилась серия фото, среди которых затесался снимок, похожий на свадебный. На нем Надя и Миша стоят рука об руку и буквально сияют от счастья. Примечательно, что муж певицы одет во все темное, а она сама, как невеста, во всем белом.

видео дня

Свадебный вайб и любовные флюиды, которые излучает это фото, очень пришлись по душе поклонникам Дорофеевой и Кацурина. "Ну такі ж дві лисиці", "Як атмосферно", "Ваше світло відчувається через екран, прекрасні", "Боже, які ви гарні", "Які ви котики", "Дуже мило, ніжно, чуттєво", - пишут они в социальных сетях.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин - певица показала новые фото / instagram.com/nadyadorofeeva

Очевидно, Надя Дорофеева и Миша Кацурин все еще переживают свой медовый месяц - официальный брак пара заключила в июне 2023 года. В марте 2022-го оба супруга объявили про разрыв с предыдущими партнерами, и вскорости подтвердили свой роман.

Фотография со свадьбы Нади Дорофеевой и Мишы Кацурина / instagram.com/nadyadorofeeva

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Кто такая Надя Дорофеева? Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

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