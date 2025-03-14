Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Снова в белом: Надя Дорофеева и Миша Кацурин рука об руку растрогали Сеть

Анна Подгорная
14 марта 2025, 20:17
573
Dorofeeva заставила фанатов окунуться в свадебный вайб.
Надя Дорофеева, Миша Кацурин
Надя Дорофеева и Миша Кацурин - певица показала новые фото / коллаж: Главред, фото: t.me/thisisdorofeeva, instagram.com/nadyadorofeeva

Кратко:

  • Надя Дорофеева поделилась свежими фото
  • Среди них оказался примечательный кадр с мужем звезды

Украинская певица Надя Дорофеева в последнее время все чаще делится с поклонниками свежими фото со своим вторым мужем - музыкантом, ресторатором и фуд-блогером Мишей Кацуриным. Прежде пара рассказывала про свою совместную жизнь с большой остородностью.

Недавно на странице Додо в Instagram появилась серия фото, среди которых затесался снимок, похожий на свадебный. На нем Надя и Миша стоят рука об руку и буквально сияют от счастья. Примечательно, что муж певицы одет во все темное, а она сама, как невеста, во всем белом.

видео дня

Свадебный вайб и любовные флюиды, которые излучает это фото, очень пришлись по душе поклонникам Дорофеевой и Кацурина. "Ну такі ж дві лисиці", "Як атмосферно", "Ваше світло відчувається через екран, прекрасні", "Боже, які ви гарні", "Які ви котики", "Дуже мило, ніжно, чуттєво", - пишут они в социальных сетях.

Надя Дорофеева, Миша Кацурин
Надя Дорофеева и Миша Кацурин - певица показала новые фото / instagram.com/nadyadorofeeva

Очевидно, Надя Дорофеева и Миша Кацурин все еще переживают свой медовый месяц - официальный брак пара заключила в июне 2023 года. В марте 2022-го оба супруга объявили про разрыв с предыдущими партнерами, и вскорости подтвердили свой роман.

Надя Дорофеева, Миша Кацурин
Фотография со свадьбы Нади Дорофеевой и Мишы Кацурина / instagram.com/nadyadorofeeva

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская актриса Анна Кошмал родила второго ребенка. Она раскрыла дату рождения, пол и имя малыша, и показала первые фото из роддома.

Также украинский ведущий Слава Демин решился на бьюти-преображение от звездного визажиста Егора Андрюшина, после которого шоумена перестали узнавать поклонники.

Читайте также:

Кто такая Надя Дорофеева?

Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Надя Дорофеева новости шоу бизнеса Миша Кацурин
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Баллистический удар по Кривому Рогу: под атакой жилой квартал

Баллистический удар по Кривому Рогу: под атакой жилой квартал

20:40Украина
"На столе есть американское предложение": Зеленский - о режиме тишины на фронте

"На столе есть американское предложение": Зеленский - о режиме тишины на фронте

20:26Политика
"Как в анекдоте": дипломат пояснил, чем закончится сближение Трампа и Путина

"Как в анекдоте": дипломат пояснил, чем закончится сближение Трампа и Путина

20:25Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Исаак Виджраку на свадьбе с Ани Лорак раскрыл подробности своей личной жизни

Исаак Виджраку на свадьбе с Ани Лорак раскрыл подробности своей личной жизни

Проверьте свой IQ: найдите спрятанное в комнате сердце за 5 секунд

Проверьте свой IQ: найдите спрятанное в комнате сердце за 5 секунд

Почти ни в чем себе не отказывали: у кого были самые высокие зарплаты в СССР

Почти ни в чем себе не отказывали: у кого были самые высокие зарплаты в СССР

Гороскоп на завтра 15 марта: Козерогам - отдых, Скорпионам - прибыль

Гороскоп на завтра 15 марта: Козерогам - отдых, Скорпионам - прибыль

Очень затяжной геомагнитный шторм: когда закончится сильная магнитная буря

Очень затяжной геомагнитный шторм: когда закончится сильная магнитная буря

Последние новости

20:58

Что посадить в тени - лучшие теневыносливые овощи и зелень

20:40

Баллистический удар по Кривому Рогу: под атакой жилой кварталВидео

20:39

"Переговоры предусматривают": у Трампа сказали, кому придется идти на уступки

20:27

Соседи удивятся небывалому урожаю: на какой глубине сажать картошку

20:26

"На столе есть американское предложение": Зеленский - о режиме тишины на фронтеВидео

Огрызко: Прекращение огня – это начало конца РоссииОгрызко: Прекращение огня – это начало конца России
20:25

"Как в анекдоте": дипломат пояснил, чем закончится сближение Трампа и Путина

20:17

Снова в белом: Надя Дорофеева и Миша Кацурин рука об руку растрогали Сеть

19:59

Что делать со старой консервацией: неочевидный ответ

19:56

Посадка картофеля - советы, которые помогут избежать потерь

Реклама
19:53

Курская операция достигла своей цели - Зеленский

19:32

В Украину возвращаются снег и морозы: где объявили штормовое предупреждение

19:18

Доллар резко обвалился после четырех дней роста: каким будет курс валют 17 марта

19:10

О "временном прекращении огня" и мирном процессемнение

19:08

Украинцы начали штурмовать магазины: популярный овощ подорожал до 120 грн

19:05

"У нас хорошая возможность завершить войну": Зеленский сделал ряд важных заявлений

18:45

Как очистить память телефона Xiaomi: на удивление простой и гениальный способ

18:41

Охранник Порошенко привез 38 миллионов евро из Москвы за три дня до выборов: российские деньги могли предназначаться для скупки голосов, - эксперт

18:22

"Переговоры закрыты": Стефанишина сделала заявление о сделке по минералам с США

18:13

"Тысячи бойцов ВСУ полностью окружены": что на самом деле происходит в Курской области

18:05

Что полезнее для здоровья - чай или кофе, ответ удивит многихВидео

Реклама
17:35

Когда можно сажать клубнику: неожиданная хитрость гарантирует урожай

17:32

Камалия показала, от кого в постели получает "море нежности"

17:18

Украина начала формировать команду для контроля перемирия - Сибига

16:41

В Одессе "по горячим следам" задержали вероятного убийцу активиста Демьяна ГанулаФото

16:37

Путину выгодно подыграть Трампу в вопросе перемирия: дипломат объяснил почему

16:37

Пугачева спела с украинцами: Россия бьется в истерике

16:28

"Хорошие шансы завершить войну": Трамп рассказал о серьезном разговоре с Путиным

16:27

Путин отправил "сигнал" Трампу: в Reuters узнали требования РФ для прекращения огня

16:17

Блондинка с короткой стрижкой: как сейчас выглядит звезда "Не родись красивой"

16:08

Черный или зеленый: диетолог расставила все точки над "і", какой чай полезнее

15:51

Вопрос вступления Украины в НАТО уже не рассматривается: Рютте удивил заявлением

15:47

Притянете к себе удачу и крепкое здоровье: что нужно сделать 15 марта, приметы

15:32

Будет таять во рту: самый простой рецепт вкусного десерта из детства

15:14

Всего одна фраза из уст водителя: почему за нее грозит лишение прав до 10 лет

15:08

Враг контратакует на Донетчине: обозреватель назвал следующую цель РФ

14:49

Результат удивит опытных садоводов: как посеять газонную траву на старую

14:45

Видели все, но причину знают единицы: почему на поездах горит только одна фараВидео

14:28

Снег и резкое похолодание: синоптик сказала, когда в Украине изменится погода

14:03

"Відірватись від землі": Наталья Могилевская упала во время концерта

13:50

Сливочное масло будет свежим месяцами: в каком необычном месте хранить продукт

Реклама
13:21

Что может забивать память телефона: неожиданный ответ

13:17

Мы уже видели перемирие: в ЕС сказали, сможет ли РФ соблюсти режим тишины

13:02

Астрологи назвали ТОП-3 знака зодиака, которые становятся лучшими родителями

13:00

На чьей стороне Трамп: Снегирев рассказал, как США давят на Россию и УкраинуВидео

12:48

После подтверждения от Комарова: Александра Кучеренко высказалась о разводе

12:38

Деньги будут "течь рекой": где дома разместить денежное дерево

12:34

Предлагали награду в $10 тыс: кто мог угрожать убитому активисту ГанулуВидео

12:24

Путин может принять предложение Трампа о перемирии: дипломат назвал условие

12:02

До конца 2025: раскрыт сценарий, при котором Европа вступит в войну в Украине

11:40

Почти по всей границе: оккупанты пытаются прорваться в Сумскую область

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять