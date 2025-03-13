Анна Кошмал родила: актриса назвала пол и имя малыша

Кратко:
- Анна Кошмал стала мамой девочки
- Как назвали малышку
Украинская актриса Анна Кошмал наконец-то стала мамой и рассекретила, кого же она родила.
Как написала звезда на своей странице в Instagram, она родила девочку, которую назвала София.
"Софийка вошла в чат 11.03.2025. Счастье весом в четыре килограмма наконец на руках! Мы безгранично счастливы!Спасибо всем врачам, сделавшим появление на свет принцессы максимально комфортной и быстрой. Спасибо любимому, моей семье и друзьям за поддержку и любовь. Теперь привыкаем к новому прекрасному статусу – родители двух", - похвасталась актриса.
Ранее Анна Кошмал сообщила о том, что сильно заболел ее старшый сын с осложнениями. Она как раз была на последних сроках беременности, когда случилось неприятное событие. Но к счастью, все обошлось для обоих детей.
Анна Кошмал также была активна всю беременность и серьезно занималась йогой.
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Отметим, как сообщал Главред, недавно Анна Кошмал призналась, что публикует фото с мужем только после его разрешения. И, возможно, секрет их крепкого брака в "уединенности от внешнего мира".
А также ранее Кошмал кардинально сменила имидж - артистка показалась с рыжими волосами. Новая прическа была ей очень к лицу, но, по словам Анны, муж не сразу узнал ее.
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Кто такая Анна Кошмал?
Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.
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