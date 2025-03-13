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Анна Кошмал родила: актриса назвала пол и имя малыша

Алена Кюпели
13 марта 2025, 20:13
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Анна Кошмал долго тянула интригу, но теперь призналась поклонникам, кого же она родила.
Анна Кошмал стала мамой во второй раз
Анна Кошмал стала мамой во второй раз / Коллаж Главред, фото Instagram/smorkovkina

Кратко:

  • Анна Кошмал стала мамой девочки
  • Как назвали малышку

Украинская актриса Анна Кошмал наконец-то стала мамой и рассекретила, кого же она родила.

Как написала звезда на своей странице в Instagram, она родила девочку, которую назвала София.

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"Софийка вошла в чат 11.03.2025. Счастье весом в четыре килограмма наконец на руках! Мы безгранично счастливы!Спасибо всем врачам, сделавшим появление на свет принцессы максимально комфортной и быстрой. Спасибо любимому, моей семье и друзьям за поддержку и любовь. Теперь привыкаем к новому прекрасному статусу – родители двух", - похвасталась актриса.

Ранее Анна Кошмал сообщила о том, что сильно заболел ее старшый сын с осложнениями. Она как раз была на последних сроках беременности, когда случилось неприятное событие. Но к счастью, все обошлось для обоих детей.

Анна Кошмал держится молодцом
Анна Кошмал держится молодцом / Фото Instagram/smorkovkina

Анна Кошмал также была активна всю беременность и серьезно занималась йогой.

Анна Кошмал
Анна Кошмал / instagram.com/smorkovkina

Новости шоу-бизнеса в Украину и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, недавно Анна Кошмал призналась, что публикует фото с мужем только после его разрешения. И, возможно, секрет их крепкого брака в "уединенности от внешнего мира".

А также ранее Кошмал кардинально сменила имидж - артистка показалась с рыжими волосами. Новая прическа была ей очень к лицу, но, по словам Анны, муж не сразу узнал ее.

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Кто такая Анна Кошмал?

Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

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