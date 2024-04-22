Филипп Киркоров, после своей реабилитация из-за "голой" вечеринки Насти Ивлеевой, уже не знает, как выстелиться перед диктатором Путиным.

https://stars.glavred.info/snova-ne-v-tu-dver-filipp-kirkorov-vysluzhilsya-pered-diktatorom-putinym-10559714.html Ссылка скопирована

Киркоров и Басков устроили странный концерт / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov/

Российские певцы Филипп Киркоров и Николай Басков, которые в диком восторге от страшного вторжения РФ в Украину, выступили на съезде молдавской оппозиции в Москве.

Как сообщил росСМИ продюсер Павел Рудченко, артисты-путинисты таким образом решили поддержать лидеров молдавской оппозиции. Отметим, молдавская оппозиция делает все, чтобы Молдавия не вступила в ЕС и стала очередной жертвой кремлевского режима.

видео дня

"Возможно, Филипп Киркоров и Николай Басков решили поддержать тех лидеров оппозиции, которые пророссийски настроены. Поэтому они и выступили на съезде. Проведение данного мероприятия в Москве — политическая поддержка, а их выступление — поддержка народа Молдавии через культуру. Культура считается формой „мягкой силы". Поэтому, возможно, с населением Молдавии работают, дабы его не потерять, как, например, было с большей частью населения Украины", — сказал Рудченко в стиле российских пропагандистов.

Стоит добавить, как показывает статистика, путинистов Киркорова и Баскова все меньше приглашают выступать на корпоративах, возможно, поэтому артисты готовы даже спеть на молдавском языке, чтобы о них не забыли.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, в стране-оккупанте России хотят лишить звания народного артиста путиниста Филиппа Киркорова из-за участия в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой.

А также Филипп Киркоров блистает повсюду в компании новой пассии, она стала его новой спутницей на все светские мероприятия. Как известно, Марго – девушка не с наилучшей репутацией. А все дело в том, что ходят слухи о ее работе эскортницей.

Читайте больше о Киркорове:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред