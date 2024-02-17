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Snoop Dog сообщил о смерти молодого брата

Алена Кюпели
17 февраля 2024, 21:50
Snoop Dog поделился печальной новостью
Snoop Dog поделился печальной новостью / Коллаж Главред, скриншот Instagram/snoopdog

Американский рэппер Snoop Dog сообщил о том, что умер его брат.

Как сообщает Page Six, Бинг Уортингтон умер в возрасте 44 лет.

На первом изображении, которым поделился Снуп, было видно, как он улыбается с Бингом и их племянником Роллином Картером.

видео дня

В пятницу рэпер сообщил о печальных семейных новостях, опубликовав в социальных сетях серию постов.

Второй пост включал видео, на котором Снуп и Уортингтон проводят время со своей семьей, включая старшего брата Джерри Уэсли Картера, на кладбище. "Всегда заставлял нас смеяться, ты отдыхаешь с мамой", — написал он.

Их мама, Беверли Тейт, умерла в октябре 2021 года в возрасте 70 лет. На одной из фотографий, которыми он поделился, можно было увидеть, как Уортингтон преподносит ей праздничный торт.

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Снуп Догг новости шоу бизнеса
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