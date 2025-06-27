СМИ сообщили причину смерти отца Рианны

Кратко:
- Что на самом деле случилось с отцом Рианны
- Где она находилась в момент смерти отца
Раскрыта причина смерти отца Рианны Рональда Фенти.
Как сообщает издание Page Six, Фенти умер 31 мая в возрасте 70 лет от острой дыхательной недостаточности, рака поджелудочной железы и аспирационной пневмонии.
В свидетельстве о смерти Рональда также указаны острая почечная недостаточность и острый канальцевый некроз.
По данным клиники Кливленда, аспирационная пневмония определяется как бактериальная инфекция легких, в то время как острая почечная недостаточность и канальцевый некроз указывают на серьезное повреждение почек.
37-летняя певица предположительно находилась рядом со своим отцом в момент его смерти.
В мае на фотографиях, полученных Page Six, был запечатлен ее брат Раджад Фенти, прибывший в медицинский центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, чтобы навестить отца.
Рианна, как полагают, также была в машине, но на фотографиях ее не было видно.
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Ранее Главред писал о том, что Рианна пришла в суд, чтобы поддержать своего партнера и отца своих детей, A$AP Rocky. Она прибыла вместе со своими детьми, которых она родила от подсудимого.
Ранее A$AP Рокки нырнул в объятия Рианны, когда в суде зачитали оправдательный вердикт по двум пунктам обвинения в нападении с применением полуавтоматического огнестрельного оружия.
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Кто такая Рианна
Рианна - популярная барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и филантроп. По информации Википедии, Рианна является одним из самых продаваемых артистов всех времён вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Обладательница 9 "Грэмми".
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