СМИ сообщили, что Земфира стала гражданкой Франции

Певица Земфира снова попала в заголовки СМИ.

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Земфира ищет пути уехать из террористической России / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Российская певица Земфира, которая не поддержала зверское нападение террориста Путина на мирную Украину, получила паспорт Франции.

По информации пропагандистского издания "Стархит", сообщалось также, что певица стала гражданкой Европейского союза даже купила там жилье.

Между тем, певица вышла на связь и сообщила, что никакого паспорта не получала.

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"Я — гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет. Я требую Минюст в суде доказать иностранное финансирование меня, которого у меня никогда в жизни не было. Я плачу налоги в Российской Федерации, хотя не живу там уже год", — обратилась звезда.

Напомним, ранее российские депутаты уже направили в Генпрокуратуру РФ обращение, в котором требуют лишить певицу всего оставшегося в России имущества.

Напомним, легендарная российская певица Земфира, которая осудила путинский режим и вторжение России в Украину, еще раз выступила с антивоенной речью на своем концерте ‒ в этот раз в Лондоне.

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