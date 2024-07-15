УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Смерть звезды "Сияния" Шелли Дюваль: бывший возлюбленный раскрыл подробности

Анна Подгорная
15 июля 2024, 07:42
85
Последние годы были не лучшими в жизни актрисы.
Шелли Дюваль
Умерла Шелли Дюваль - Дэн Гилрой раскрыл детали / коллаж: Главред, фото: imdb.com

11 июля в возрасте 75 лет скончалась американская актриса Шелли Дюваль. Про ее смерть сообщил прессе ее многолетний партнер, музыкант Дэн Гилрой, с которым артистка состояла в отношениях с 1989 года и до конца ее дней.

В комментарии для ENews он подтвердил, что смерть Дюваль наступила в результате осложнений диабета. Последние месяцы были тяжелыми для актрисы, и она провела их в хосписе. Она была прикованной к постели.

Вдовец артистки отметил, что хоть и опечален ее уходом, он рад, что страдания Шелли прекратились. Шелли Дюваль болела много лет и имела проблемы с психологическим здоровьем.

видео дня

"Она ушла после долгих страданий, что, наверное, хорошо. Я не могу передать, как мне ее не хватает. Я рад за нее, что она, знаете, не страдает", - говорит Дэн Гилрой.

Кто такая Шелли Дюваль?

Шелли Дюваль - американская актриса, известная своими образами самобытных, часто эксцентричных персонажей. Она была удостоена нескольких наград, в том числе премии Каннского кинофестиваля и премии Пибоди, а также номинаций на премию Британской академии киноискусства и двух премий "Эмми", сообщает Википедия.

Последние звездные новости:

Ранее украинский публицист и общественный деятель Виталий Капранов назвал виновного в смерти своего брата-близнеца Дмитрия, который умер в апреле в возрасте 56 лет.

Также стало известно, что британский миллионер Дэвид Томас Блит застрелил свою жену, популярную певицу Викторию Веру Блит, на вилле в Турции. Трагедия произошла на почве ревности.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Коллективное давление на РФ": в ОП раскрыли сценарий принуждения Москвы к миру

"Коллективное давление на РФ": в ОП раскрыли сценарий принуждения Москвы к миру

09:19 Украина
У демократов есть время снять Байдена с гонки до середины августа - Краев

У демократов есть время снять Байдена с гонки до середины августа - Краев

09:00 Интервью
Еще полторы-две недели: когда в Украине станет меньше отключений света

Еще полторы-две недели: когда в Украине станет меньше отключений света

08:58 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Шеннен Доэрти умерла 3095

Шеннен Доэрти умерла

Диана Гурцкая стала неузнаваемой после смерти мужа 2961

Диана Гурцкая стала неузнаваемой после смерти мужа

Хоть маникюрные, хоть канцелярские: как заточить ножницы в домашних условиях 2840

Хоть маникюрные, хоть канцелярские: как заточить ножницы в домашних условиях

Планы Путина провалились: на Западе назвали город, на который нацелилась РФ 2832

Планы Путина провалились: на Западе назвали город, на который "нацелилась" РФ

Последние новости

09:52

"Выбирает не поддерживать свою страну": певица Гайтана попала в крупный скандал

09:19

"Коллективное давление на РФ": в ОП раскрыли сценарий принуждения Москвы к миру

09:00

"Испанский стыд": путинистка Анастасия Волочкова ошарашила своим видом

09:00

У демократов есть время снять Байдена с гонки до середины августа - Краев

08:58

Еще полторы-две недели: когда в Украине станет меньше отключений света

Финал Евро-2024 Испания Англия: испанцы стали чемпионами ЕвропыФинал Евро-2024 Испания Англия: испанцы стали чемпионами Европы
08:57

Белокурый ангел: как выглядит обаятельный малыш из комедии "Деннис-мучитель" сейчас

08:11

ВСУ контратаковали и отбросили россиян на Харьковщине: в ISW назвали направления

08:08

Путинист Григорий Лепс публично приставал к известной певице - детали

07:46

Байден обратился к нации после покушения на Трампа: что сказал президент США

Реклама
07:42

Смерть звезды "Сияния" Шелли Дюваль: бывший возлюбленный раскрыл подробности

06:55

В Крыму и РФ прогремели взрывы: оккупанты пожаловались на атаку дронов

06:20

Когда один выстрел меняет мировую историюмнение

05:50

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти слово за 7 секунд

04:40

Украину атаковал почти 6-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

03:30

Ошибку на картинке за 6 секунд найдет только гений: сложная загадка на внимательность

02:40

"Просто разговаривали обо всем": Мика Ньютон рассказала про встречу с Селин Дион

02:10

Уничтожены тысячи оккупантов: генерал раскрыл колоссальные потери РФ

01:20

"Мы на подъеме!": экс-командир роты батальона "Айдар" дал прогноз войны на лето

14 июля, воскресенье
23:44

Обновил данные, но медкомиссию не прошел - будет штраф или нет: ответ Минобороны

22:35

"Решение могло бы спасти много жизней": в ОП жестко высказались об ударах ФАБ-3000

Реклама
21:23

Диана Гурцкая стала неузнаваемой после смерти мужа

21:17

"Участия принимать не будем": НАТО отказывается сбивать ракеты, которые запускает РФ

20:11

Сияющая и в новом наряде: Кейт Миддлтон появилась на финале Уимблдона с дочерью Шарлоттой

20:05

Ограничения будут очень жесткими: графики отключения света на 15 июля

19:30

Грозовые дожди и адская жара: какой будет погода в разных областях Украины

19:10

Какие последствия будет иметь покушение на Трампа?мнение

19:07

Как убрать запах затхлости с одежды: что делать, чтобы убрать неприятное амбре

18:29

Отправят ли на фронт всех, кто обновил данные: в Минобороны дали четкий ответ

18:23

Планы РФ по ядерному оружию в Крыму: в ГУР сделали заявление о ситуации

17:35

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля: Ракам - споры, Тельцам - непростое решение

17:18

Лучше выпить пива литр: в Одессе застрявшему в лифте мужчине провели провод с "пенным"

17:05

Штопор не нужен: как открыть бутылку вина 4 способамиВидео

16:57

Главный удар по России: Буданов назвал ключевую потерю врага в войне

16:45

В жизни начнется "белая полоса": какую воду нужно выпить 15 июля - приметы

16:22

Ведущая шоу Танці з зірками показала первый семейный портрет с мужем и сыном

16:15

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 июля: кому пора делать сбережения

16:11

Шеннен Доэрти умерла

16:09

Стрелок на крыше и провал спецслужб: очевидцы раскрыли детали стрельбы в Трампа

15:45

Когда при большом стаже дают мизерные пенсии: в чем причина

15:39

В России подтвердили удары ФАБ-3000 по Украине: эти бомбы дефектные - Коваленко

Реклама
15:32

Почему в жару пьют горячий чай: мало кто знает истинную причинуВидео

15:30

Украина получит истребители Gripen: у Зеленского раскрыли детали переговоров

15:08

Хоть маникюрные, хоть канцелярские: как заточить ножницы в домашних условиях

15:01

Санта Димопулос рассказала, почему не прекратила общение с друзьями-россиянами

14:59

В Украине новые температурные рекорды: стало известно, где было жарче всего

14:43

Количество перевалило за сотни: сколько РФ "вывалила" на Украину ракет за неделюФото

14:37

Планы Трампа "интересны и креативны": в Польше сделали заявление по войне

13:59

Дроны СБУ взорвали нефтебазу в РФ: СМИ раскрыли детали удачной спецоперации

13:55

Виктор Ющенко спел с Владимиром Дантесом ради дронов для ВСУВидео

13:51

Завершение войны и распад России: боец ВСУ сделал прогноз

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять