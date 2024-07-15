Смерть звезды "Сияния" Шелли Дюваль: бывший возлюбленный раскрыл подробности

11 июля в возрасте 75 лет скончалась американская актриса Шелли Дюваль. Про ее смерть сообщил прессе ее многолетний партнер, музыкант Дэн Гилрой, с которым артистка состояла в отношениях с 1989 года и до конца ее дней.
В комментарии для ENews он подтвердил, что смерть Дюваль наступила в результате осложнений диабета. Последние месяцы были тяжелыми для актрисы, и она провела их в хосписе. Она была прикованной к постели.
Вдовец артистки отметил, что хоть и опечален ее уходом, он рад, что страдания Шелли прекратились. Шелли Дюваль болела много лет и имела проблемы с психологическим здоровьем.
"Она ушла после долгих страданий, что, наверное, хорошо. Я не могу передать, как мне ее не хватает. Я рад за нее, что она, знаете, не страдает", - говорит Дэн Гилрой.
Кто такая Шелли Дюваль?
Шелли Дюваль - американская актриса, известная своими образами самобытных, часто эксцентричных персонажей. Она была удостоена нескольких наград, в том числе премии Каннского кинофестиваля и премии Пибоди, а также номинаций на премию Британской академии киноискусства и двух премий "Эмми", сообщает Википедия.
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