Умерла главная героиня кубриковского "Сияния" Шелли Дюваль

Американская теле- и киноактриса Шелли Дюваль скончалась в возрасте 75 лет. Это произошло 11 июля в Бланко, штат Техас. Смерть артистки подтвердил изданию The Hollywood Reporter ее партнер, музыкант Дэн Гилрой.
"Моя дорогая, милая, замечательная спутница жизни и подруга покинула нас. Слишком много страданий в последнее время, теперь она свободна. Лети, прекрасная Шелли", - сказал он.
Смерть Дюваль наступила во сне из-за осложнений диабета, всего через 4 дня после ее 75-летия. Также в 2016 году актриса призналась, что страдает из-за психического расстройства.
Не последнюю роль в его развитии сыграла работа Шелли над кинофильмом "Сияние" (1980) - съемки могли длиться часами без перерыва с повторами дублей раз за разом, что приводило актрису к эмоциональной нестабильности.
Всего на счету Шелли Дюваль 57 ролей в различных теле- и кинопроектах, включая: "Нэшвилл" (1975), "Три женщины" (1977), "Энни Холл" (1977), "Сияние" (1980), "Попай" (1980), "Бандиты во времени" (1981), "Портрет леди" (1996) и др.
Кто такая Шелли Дюваль?
Шелли Дюваль - американская актриса, известная своими образами самобытных, часто эксцентричных персонажей. Она была удостоена нескольких наград, в том числе премии Каннского кинофестиваля и премии Пибоди, а также номинаций на премию Британской академии киноискусства и двух премий "Эмми", сообщает Википедия.
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