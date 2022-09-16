Смелые, красивые люди: певица LP поддержала Украину в Варшаве

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Американская певица и автор итальянского происхождения, певица LP (Лаура Перголицци), поддержала Украину в ее героическом противостоянии в войне с Россией, на концерте в Варшаве. Певица не только подняла украинский флаг, а и написала теплое напутствие своим украинским поклонникам.

В частности, как сказано на странице украинского блога, посвященного LP, певица подписала своим поклонникам украинский флаг. "Я люблю тебя Украина. Вы смелые, красивые люди", - написала она.

"Спасибо, что стоите на стороне Украины миллион раз. И спасибо за великолепный концерт", - написали поклонники певицы.

Отметим, ранее российская певица Алла Пугачева не хочет пет для россиян Пугачева отказалась петь перед россиянами за рубли. Выступать Примадонна готова только за иностранную валюту.

Российский политик Роман Худяков возмущен по этому поводу.

"Алла Пугачева отказалась петь за рубли. А почему, собственно?! Концертный директор говорит, что у нее в прейскуранте ясно написано – только евро. Даже не доллары. Причем, до отъезда в "отпуск" в Израиль, ее устраивали 260 тысяч евро, под фонограмму, а сейчас евро уже не тот, а та же сумма в рублях по курсу не устраивает", - устроил истерику Худяков.

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