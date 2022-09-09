Пугачева отказалась петь для россиян: Примадонна озвучила свои условия

Пугачева отказалась петь для россиян / скриншот

Российская певица Алла Пугачева не хочет пет для россиян Пугачева отказалась петь перед россиянами за рубли. Выступать Примадонна готова только за иностранную валюту.

Российский политик Роман Худяков возмущен по этому поводу.

"Алла Пугачева отказалась петь за рубли. А почему, собственно?! Концертный директор говорит, что у нее в прейскуранте ясно написано – только евро. Даже не доллары. Причем, до отъезда в "отпуск" в Израиль, ее устраивали 260 тысяч евро, под фонограмму, а сейчас евро уже не тот, а та же сумма в рублях по курсу не устраивает", - устроил истерику Худяков.

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Ранее российский пропагандист и муж Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян решил присоединиться к травле Аллы Пугачевой, которая на прошлой неделе вернулась в РФ. Режиссер поддержал еще одного пропагандиста Владимира Соловьева.

Отметим, что Алла Пугачева до сих пор не сделала заявления о войне в Украине. Вместо нее агрессивную политику путинской России осуждает ее муж Максим Галкин. Российский продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что именно шоумен говорит за двоих звезд.

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