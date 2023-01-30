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Служащий в ВСУ Дмитрий Дикусар нарушил трехмесячное молчание - показал, как его изменила война

30 января 2023, 13:02
Инфмормации о танцующем воине Дикусаре не было очень давно, поэтому он решил успокоить поклонников и напомнить о себе.
Дмитрий Дикусар
Дмитрий Дикусар вышел на связь - как сейчас выглядит хореограф / instagram.com/dikusar_dmitriy

Украинский танцор и хореограф Дмитрий Дикусар с начала марта 2022 года защищает Украину в составе ВСУ. Храбрый воин с тех пор редко выходит на связь с поклонниками - последнее его молчание затянулось на целых три тревожных месяца.

Наконец Дикусар появился в социальных сетях - опубликовал новое фото и рассказал, как у него дела. На снимке хореограф наполовину скрыл лицо так, что остались видны лишь его пронзительные голубые глаза.

В кадре танцор появился в зимней экипировке и без оружия. Сэлфи выполненное с нижнего ракурса Дмитрий показал на своей странице в Instagram.

"Только хотел сообщить вам, что со мной все в порядке! И напомнить, что люблю вас бесконечно!!! Держимся и верим в ВСУ!!! Всех обнял!!" - подписал снимок Дикусар.

В комментариях его друзья, коллеги и поклонники радуются тому, что он сообщил о себе хоть какую-то информацию, благодарят за защиту нашей страны во время полномасштабной войны и просят поберечь себя.

Дмитрий Дикусар
Дмитрий Дикусар вышел на связь - как сейчас выглядит хореограф / instagram.com/dikusar_dmitriy

Ранее легендарный рок-музыкант Святослав Вакарчук дал концерт перед бойцами в ВСУ в практически полностью уничтоженном в ходе боев между Россией и Украиной городе Бахмут, что на Донетчине.

Также стало известно, что украинская ведущая и волонтерка Маша Ефросинина была внесена в российский список террористов и экстремистов, а также объявлена в розыск.

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