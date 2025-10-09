Кратко:
- Королева стала инициатором развода с Николаевым
- Как она справилась с переживаниями
Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но молчит о террористической войне в Украине, рассказала, как страдала после развода с композитором Игорем Николаевым.
В интервью Анфисе Чеховой предательница отметила, что сейчас ни о чем не жалеет.
"Вторая моя любовь закончилась не очень позитивно, и все об этом знают. Но она была прекрасна, невероятна и удивительна! Она оставила такое творческое наследие, не только в моей судьбе, но и в судьбе многих артистов, для которых были написаны песни под влиянием нашей любви", - сказала Наташа.
Королева призналась, что именно она настояла на разводе и это был самый сложный период в жизни.
"Я страдала, у меня был очень сложный период. Я почувствовала, как болит душа, и казалось, что сделать ничего невозможно. Многие на этом этапе ломаются, а я не сломалась. Хотя инициатором нашего расставания была я", - добавила артистка.
Также она утверждает, что по-настоящему счастливой чувствует себя в браке с путинистом Тарзаном.
О персоне: Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
