"Сложный период": предательница Наташа Королева высказалась о разводе

Наташа Королева поделилась воспоминаниями.

https://stars.glavred.info/slozhnyy-period-predatelnica-natasha-koroleva-vyskazalas-o-razvode-10705043.html Ссылка скопирована

Наташа Королева болезненно разошлась с Игорем Николаевым / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Кратко:

Королева стала инициатором развода с Николаевым

Как она справилась с переживаниями

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но молчит о террористической войне в Украине, рассказала, как страдала после развода с композитором Игорем Николаевым.

В интервью Анфисе Чеховой предательница отметила, что сейчас ни о чем не жалеет.

видео дня

"Вторая моя любовь закончилась не очень позитивно, и все об этом знают. Но она была прекрасна, невероятна и удивительна! Она оставила такое творческое наследие, не только в моей судьбе, но и в судьбе многих артистов, для которых были написаны песни под влиянием нашей любви", - сказала Наташа.

Наташа Королева с Тарзаном / фото: instagram.com, Наташа Королева

Королева призналась, что именно она настояла на разводе и это был самый сложный период в жизни.

"Я страдала, у меня был очень сложный период. Я почувствовала, как болит душа, и казалось, что сделать ничего невозможно. Многие на этом этапе ломаются, а я не сломалась. Хотя инициатором нашего расставания была я", - добавила артистка.

Наташа Королева счастлива в браке с Тарзаном / фото: instagram.com, Наташа Королева

Также она утверждает, что по-настоящему счастливой чувствует себя в браке с путинистом Тарзаном.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, Петр Гончар рассказал, какой была семейная жизнь с Ниной Матвиенко. Гончар отметил, что с одной стороны любил, а с другой не любил искренность Нины Митрофановны. В частности, из-за того, что она публично рассказала о его изменах.

А также основательница популярного бренда одежды J'amemme Юлия Ярмолюк обратилась к певице Наталье Могилевской. Дизайнер обвинила артистку в нарушении авторских прав.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред