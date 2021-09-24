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"Сложно устоять": Яма раскрыл неожиданный талант Melovin на "Танцах"

24 сентября 2021, 14:37
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У Melovin своя манера танцев, отличная от других, говорит Влад Яма.

Влад Яма
Влад Яма / Instagram

Постоянный судья шоу, известный хореограф и танцор влад яма оценил танцевальные перспективы артиста Melovin.

В интервью Фактам он подчеркнул, что у Melovin своя манера танцев, отличная от других.

"Да он и так танцует. Может, мое мнение здесь не совпадает с точкой зрения коллег. Просто он танцует своеобразно, не так, как мы себе представляем сильного и мужественного партнера. У него своя манера, достаточно специфичная, но в этом тоже что-то есть. Я вижу в нем артистический магнетизм, перед которым сложно устоять", - пояснил хореограф.

Оценивая третий прямой эфир проекта Танці з зірками он отметил, что он отличался от предыдущих.

"Такое ощущение, что большая танцевальная машина начинает набирать скорость. По сравнению с первыми двумя эфирами теперь все завертелось по-новому, и мне стало гораздо интереснее", - говорит судья конкурса.

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Оценивая состав профессиональных танцоров нового сезона Танців з зірками Яма добавил: "У танцоров, которые выступали три-четыре сезона подряд, уже появилась своя армия поклонников. Зритель порой включал Танці исключительно ради них. Но это уже тонкости продюсерской работы".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что недавно совершивший каминг-аут Melovin рассказал о своих регулярных занятиях с психотерапевтом.

Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21-00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.

viber
Влад Яма Melovin Танці з зірками
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