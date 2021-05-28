Слава Каминская презентовала новый хит Slava Bogu в эфире 1+1

Слава Каминская / instagram.com/babaslavka/

Украинская певица Слава Каминская выпустила новую песню на русском языке Slava Bogu.

После того, как НеАнгелы прекратили существование, и девушки начали сольную карьеру, это уже второй ее сольный трек и клип.

Певица попробовала в клипе все свои образы, и раскрыла в себе таланты актрисы. Они с Сергеем специально подбирали сцены так, чтобы максимально дать ей возможность перевоплотиться.

Слава рассказала о расставании с Викой и распаде группы НеАнгелы.

"Мы не общались, сейчас уже общаемся. Мы 15 лет были вместе, мы друг у друга остались теперь", - рассказала певица, и добавила, что планирует свой первый сольный альбом на осень.

Кроме того, Каминская откровенно рассказала, кого она больше всего уважает на украинской сцене - Юлю Санину, Олю Полякову и Джамалу.

Девушка обсудила с ведущими Сніданку з 1+1 изменения в личной жизни. Она говорит, то в ближайшее время новой свадьбы ожидать не стоит. Слава радуется тому, что она свободна, и много времени отдает работе - своим новым песням, клипам и будущему альбому.

"Мой самый любимый день в году! Slava Bogu в эфире. Девочки, расставаться надо именно в таком настроении! С принцом прощаемся, коней оставляем себе. Песня уже доступна на всех музыкальных платформах", - пишет она о своем клипе в Instagram.

Напомним, что Слава Каминская выпустила трек 911 под псевдонимом Slava Kaminska.

В марте 2021 года объявили о том, что группа НеАнгелы распалась. Каминская отметила, что решение о распаде коллектива не было спонтанным. К нему она, вторая солистка Виктория Смеюха и продюсер Юрий Никитин пришли вместе.