Скрепы треснули: в Подмосковье провели детский праздник под песню запрещенной из-за войны группы

Праздник "Антискреп". Скриншот видео

В подмосковном Чехове сломались скрепы: там провели детский праздник под песню "Suck my ..." (мужской половой орган - авт.) российской музыкальной группы Little Big, выступившей против войны.

Как сообщается в Телеграмм-канале ЧТД, не только песня нарушила своеобразные порядки в россии. Оказалось, что также на празднике еще и ведущая мероприятия была в радужной юбке с изображением игрушки Поп-ит.

На празднике, по словам родителей, присутствовала представитель городской администрации.

Читайте такжеГруппа Little Big выступила против войны, поиздевавшись над правительством и пропагандой в РФ

Отметим, что российская группа Little Big из РФ в США. Фронтмен группы Илья Прусикин и солистка коллектива Софья Таюрская еще в первые дни военного вторжения РФ в Украину не подержали путинский режим и сделали фото в футболках с надписью "Нет войне".

Группа выпустила первый в 2022 году клип - на песню "Generation Cancellation", которую участники коллектива называют "антивоенным манифестом". В нем они показали главные проблемы России: диктатуру Путина, отсутствие свободы слова и зомбированное пропагандой население.