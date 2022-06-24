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Группа Little Big выступила против войны, поиздевавшись над правительством и пропагандой в РФ

24 июня 2022, 14:19

Популярный коллектив осудил вторжение РФ в Украину и покинул страну-агрессор.

Группа Little Big выступила против войны, поиздевавшись над правительством и пропагандой в РФ / скриншот

Российская группа Little Big публично выступила против войны, которую РФ развязала в Украине. Участники коллектива уже покинули страну.

Также группа выпустила первый в 2022 году клип - на песню "Generation Cancellation", которую участники коллектива называют "антивоенным манифестом".

В нем они показали главные проблемыРоссии: диктатуру Путина, отсутствие свободы слова и зомбированное пропагандой население.

Участники Little Big в комментарии "Медузе" заявили, что в своем новом клипе они "критикуют войну, пропаганду и политику… с помощью подборки визуальных сцен, наполненными отсылками и пасхалками на текущую социо и геополитическую ситуацию".

скриншот с видео
скриншот с видео

"Мы обожаем свою страну, но мы полностью не согласны с войной в Украине, более того мы верим, что любая война неприемлема. Мы осуждаем действия российского правительства, а также нам настолько отвратительна машина российской военной пропаганды, что мы решили бросить все и уехать из страны", - сказал лидер Little Big Илья Прусикин.

LITTLE BIG – GENERATION CANCELLATION:

Напомним, ранее украинская телеведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина в интервью для Зіркового шляху отметила, что в российском шоубизнесе сейчас происходит раскол, что является для Украины хорошим признаком.

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