Скоро вторая свадьба: Квиткова отгуляла девичник

Кратко:
- Как выглядел девичник Квитковой
- Что делала блогер и ее подруги
Украинская известная блогер Даша Квиткова готовится ко своей второй свадьбе с украинским футболистом Владимиром Бражко.
Накануне она отгуляла свой девичник и показала фото на своей странице в Instagram.
"В эпоху невесты. Какую огромную роль в нашей жизни играют люди", - пишет она.
Слухи о том, что Квиткова выходит замуж, появились давно. В сети даже появилась ее новая айди карта. Там глазастые пользователи разглядели новую фамилию блогерши "Бражко". Впрочем, тогда она говорила, что они еще не расписаны.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что в террористической России сообщили о том, что там распалась одна из самых долговечных пар шоу-бизнеса - путинистка Валерия и ее муж-продюсер Иосиф Пригожин.
Ранее также российская певица Лариса Долина, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, взбесила россиян слишком самоуверенным и наглым заявлением.
Вас также может заинтересовать:
- "Я девочка": Даша Квиткова сделала признание о замужестве
- "Притирки друг к другу": Даша Квиткова рассказала правду о партнере на "Танцах"
- Квиткова впервые после помолвки "спалила" нежные поцелуи с Бражко
О персоне: Даша Квиткова
Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред