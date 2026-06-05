Скоро вторая свадьба: Квиткова отгуляла девичник

Даша Квиткова поделилась фотографиями со своего девичника, очевидно, накануне свадьбы с футболистом Бражко.

https://stars.glavred.info/skoro-vtoraya-svadba-kvitkova-otgulyala-devichnik-10770617.html Ссылка скопирована

Даша Квиткова и Владимир Бражко готовятся к свадьбе/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/kvittkova, instagram.com/vova.brazhko

Кратко:

Как выглядел девичник Квитковой

Что делала блогер и ее подруги

Украинская известная блогер Даша Квиткова готовится ко своей второй свадьбе с украинским футболистом Владимиром Бражко.

Накануне она отгуляла свой девичник и показала фото на своей странице в Instagram.

видео дня

"В эпоху невесты. Какую огромную роль в нашей жизни играют люди", - пишет она.

Квиткова отгуляла девичник / Фото Instagram/kvittkova

Квиткова отгуляла девичник / Фото Instagram/kvittkova

Слухи о том, что Квиткова выходит замуж, появились давно. В сети даже появилась ее новая айди карта. Там глазастые пользователи разглядели новую фамилию блогерши "Бражко". Впрочем, тогда она говорила, что они еще не расписаны.

Квиткова отгуляла девичник / Фото Instagram/kvittkova

Квиткова отгуляла девичник / Фото Instagram/kvittkova

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что в террористической России сообщили о том, что там распалась одна из самых долговечных пар шоу-бизнеса - путинистка Валерия и ее муж-продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее также российская певица Лариса Долина, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, взбесила россиян слишком самоуверенным и наглым заявлением.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Даша Квиткова Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред