Скончался известный актер из сериала Рабыня Изаура

Умер актер из сериала Рабыня Изаура / Фото: instagram.com/isaacbardavidoficial

Ушел из жизни известный бразильский актер Исаак Бардавид, который прославился благодаря роли Франциско в сериале Рабыня Изаура, сообщает портал g1.

Артист скончался из-за проблем с легкими Бардавиду было 90 лет.

Кроме того, у него была крайне низкая скорость оксигенации.

Бардавид снимался в кино 50 лет. Также он озвучивал фильмы. Среди наиболее известных картин с его участием Георгий Победоносец, Покровительница, Шипы и розы, Большая Засада, Красный свиток, Совершенно бесподобная, Шоколад с перцем и Новый Геркулес. В последний раз он сыграл в мыльной опере Тюремщики.

Ранее Главред писал о том, что 2 февраля 2022 года на 91 году жизни скончалась Моника Витти - звезда итальянского кино, по известности и народной любви уступающая разве что Софи Лорен.

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Смерть наступила в результате осложнений из-за болезни Альцгеймера от которой артистка страдала последние 20 лет.

Напомним также о том, что совершила самоубийство 30-летняя Мисс США Челси Кирст.

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