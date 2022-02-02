Скончался известный актер из сериала Рабыня Изаура

Артист скончался из-за проблем с легкими. Бардавиду было 90 лет. Кроме того, у него была крайне низкая скорость оксигенации.
Ушел из жизни известный бразильский актер Исаак Бардавид, который прославился благодаря роли Франциско в сериале Рабыня Изаура, сообщает портал g1.
Артист скончался из-за проблем с легкими Бардавиду было 90 лет.
Кроме того, у него была крайне низкая скорость оксигенации.
Бардавид снимался в кино 50 лет. Также он озвучивал фильмы. Среди наиболее известных картин с его участием Георгий Победоносец, Покровительница, Шипы и розы, Большая Засада, Красный свиток, Совершенно бесподобная, Шоколад с перцем и Новый Геркулес. В последний раз он сыграл в мыльной опере Тюремщики.
Ранее Главред писал о том, что 2 февраля 2022 года на 91 году жизни скончалась Моника Витти - звезда итальянского кино, по известности и народной любви уступающая разве что Софи Лорен.
Смерть наступила в результате осложнений из-за болезни Альцгеймера от которой артистка страдала последние 20 лет.
Напомним также о том, что совершила самоубийство 30-летняя Мисс США Челси Кирст.
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