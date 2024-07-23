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"Скатерть напомнила из СССР": Ольгу Сумскую затравили в сети за патриотический наряд

Элина Чигис
23 июля 2024, 08:47
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Ольга Сумска возмутила фанатов своим платьем в цветах флага Украины.
Ольга Сумская
Ольга Сумская удивила своим нарядом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska/?hl=uk

Украинская актриса Ольга Сумская появилась на закрытии Одесского кинофестиваля в патриотическом платье с бахромой.

На своей странице в соцсетях Сумская опубликовала видео, на котором она показалась в скандальном наряде, а также попозировала с украинскими звездами.

видео дня

Для выхода Ольга выбрала платье от отечественного бренда MINT, которое стоит 8750 гривен, а дополнила она образ сумочкой с подсолнухами, желтыми туфлями-лодочками и массивным ожерельем. Но не всем поклонникам пришелся по вкусу такой выход звезды.

"Если честно, скатерть напомнила из СССР";

"Такое впечатление, что флаг надела, слишком";

"Платье выглядит, как занавеска, как мешок картошки, просто ужас!";

"Цвета патриотические, но платье неудачное", - написали подписчики в комментариях актрисе.

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