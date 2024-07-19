Прямо в центре Киева: Ольга Сумская ошеломила прогулкой с дочерью

Ольга Сумская поделилась, как провела время с дочерью.

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Ольга Сумская прогулялась в Киеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Украинская известная актриса Ольга Сумская часто делится семейными снимками и в этот раз показала свою младшую дочь Анну.

На своей странице в Instagram Сумская опубликовала фото и показала, как прогулялась с дочерью-красавицей. Они сфотографировались в центре Киева, на фоне колокольни Софийского собора.

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Ольга выбрала для прогулки легкий костюм с ярким принтом, а Анна платье в цветах.

Ольга Сумская с младшей дочерью / фото: скрин instagram.com/olgasumska/?hl=uk

Ольга Сумская / инфографика: Главред

Кто такая Ольга Сумская? Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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Напомним, недавно Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.

А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.

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