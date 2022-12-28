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Скандальная украинская пианистка, которая сильно любит террориста Путина, пролетела с концертом в Венеции

28 декабря 2022, 14:04
Валентина Лисица предала Украину, а теперь пытается выступать на международных площадках.
Валентина Лисица
Валентина Лисица / https://fbm.ru/

В Венеции отменили концерт скандальной пианистки Валентины Лисицы, которая давала концерты в оккупированном Мариуполе, с 2014 года активно поддерживала террориста Путина, а также получила паспорт так называемой ДНР.

Решение приняла итальянская ассоциация Musikamera после того, как в соцсетях на запланированный концерт обратили внимание журналисты и блогеры, пишет FBM.ru.

Данное мероприятие должно было состояться в апреле в венецианском театре La Fenice. Программа нового сезона была представлена в середине прошлого месяца. После этого в социальной сети Twitter пользователи стали писать о том, что пианистка посещала оккупированный Россией Мариуполь весной нынешнего года и выступала по случаю Дня Победы.

La Fenice по итогу констатировал, что концерт "отменен". В ответ на запрос театр предложил обращаться к Musikamera как к организаторам. Президент ассоциации Соня Гуэтта-Финци подтвердила перенос выступлений.

Сама путинистка и предательница Лисица сообщила, что разочарована решением Musikamera.

Напомним, ранее певица украинского происхождения Ани Лорак долгое время молчала о войне в Украине. Впрочем, после ее появления в медиапространстве, ни одного слова она не проронила о своей стране, которую терроризирует РФ.

Каролина Куек (настоящее имя предательницы) решила игнорировать все, что происходит в Украине, и продолжать отыгрывать роль "голубки мира", для которой мир полон радуг, чудес и волшебных единорогов.

Недавно она решила поделиться своим новогодним настроением в Instagram, у нее-то праздник будет в тишине, тепле и уюте, в отличие от ее соотечественников, которые вынуждены готовиться к Новому году в убежищах, и ВСУ, которые встретят праздники в окопах.

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