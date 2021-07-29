Скандальная Анна Болейн Джоди Тернер-Смит собралась на главную роль в кинокомикс Marvel

Джоди Тернер-Смит / @jodiesmith/Instagram

В июне разыгрался скандал - пользователи оценили сериал Анна Болейн с темнокожей актрисой Джоди Тернер-Смит на 1,2 балла из 10. Причем, про мнению большинства проблема была не в блэквошинге, а в провальном сценарии и отвратительной игре актеров.

Но как сообщает The Illumenerdi, Джоди Тернер-Смит может сыграть роль Калипсо в экранизации комикса Марвел про Крэйвена-охотника.

Калипсо напрямую связана с происхождением Крэйвена Охотника, который в нее влюблен. Именно она даровала ему сверхспособности. Более того, это жрица разжигала в герое ненависть к Человеку-пауку.

Калипсо имеет легендарную историю в комиксах, психопатическая жрица вуду, которая в какой-то момент увеличила свои силы, пожертвовав своей младшей сестрой. Калипсо обладает способностями контролировать разум и воскрешать, а ее способности связаны с ее практикой вуду.

Напомним, главную роль в фильме исполнит Аарон Тейлор-Джонсон. Режиссером выступает Джей Си Чендор, известный Тройной границе.

Премьера состоится 13 января 2023 года.

Как известно, IMDB просто исключили из подсчета голосов негативные оценки, чтобы у сериала Анна Болейн рейтинг стал выше 1,2 из 10.