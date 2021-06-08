УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Скандальный сериал Анна Болейн с темнокожей актрисой получил разгромные отзывы зрителей

8 июня 2021, 05:32

Проект Channel 5 Анна Болейн 2021 провалился в рейтинге на популярном сайте IMDB.

Джоди Тернер-Смит
Джоди Тернер-Смит из сериала Анна Болейн / @jodiesmith/Instagram

Недавно закончился показ сериала Анна Болейн на канале Chаnnel 5, и зрители, которые критиковали его с первой серии, "обрушили" рейтинг шоу на сайтах, где обычные пользователи могут писать отзывы.

Так, на IMDB на 7 июня у сериала Анна Болейн рейтинг 1,2 на основании 1,6 тысяч рецензий пользователей. Зато на агрегаторы вроде Metacritic его даже не добавили.

А издания The Guardian и The Тelegraph наоборот - ставили сериалу баллы выше среднего в своих отзывах после просмотра серий.

В рецензиях многие ругают сериал по нескольким пунктам - сомнительный с точки зрения истории и логики сюжет, сценарий, тон и тому подобное. Несмотря на акценты создателей, досталось также и актерскому составу. Некоторые отмечают, что историю Анны "переврали", и Тернер-Смит "недоиграла".

Сюжет сериала Анна Болейн 2021 рассказывает о последних днях жизни бывшей жены короля, которая пытается организовать будущее дочери, параллельно сталкиваясь с противниками в социальных кругах.

Актриса уже высказалась по поводу восприятия отыгранной ею роли Анны Болейн.

Джоди Тернер-Смит
Джоди Тернер-Смит / @jodiesmith/Instagram

Тёрнер сказала, что создатели с самого начала понимали - проект не для всех.

Поэтому актрису не удивила реакция зритлей. Она заявила, что авторы хотели в первую очередь рассказать историю конкретного персонажа, не зацикливаясь на вопросе расы или исторических событий.

Напомним, съемками занимались киностудия Fable Pictures совместно с Chanel 5 и Sony Pictures Television. Режиссером сериала выступила женщина - Линси Миллер, которая работала над картинами Падение в мертвые воды и Делать деньги. Созданием сценария занималась дебютантка Ева Хеддервик Тернер.

Брата Анны Джорджа Болейна, сыграл Паапа Эссьеду, Генриха VIII, ее мужа, - Марк Стэнли, следующую на очереди жену Генриха, Джейн Сеймур - Лола Петтикрю.

Первая серия Анны Болейн вышла 1 июня. Всего в мини-сериале 3 серии.

новости шоу бизнеса зарубежные сериалы
Сейчас вы просматриваете новость «Скандальный сериал Анна Болейн с темнокожей актрисой получил разгромные отзывы зрителей». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Пятиминутка, густое и без варки ягод: как приготовить вкусное клубничное вареньеПятиминутка, густое и без варки ягод: как приготовить вкусное клубничное варенье Гороскоп на 7 июня 2021 всех знаков Зодиака: конец периода испытаний и переездГороскоп на 7 июня 2021 всех знаков Зодиака: конец периода испытаний и переезд Путин разразился требованием к Украине по Донбассу и сделал заявление об "ЛДНР"Путин разразился требованием к Украине по Донбассу и сделал заявление об "ЛДНР" Взорвут ли украинскую трубу: чего опасаться после запуска Северного потока-2Взорвут ли украинскую трубу: чего опасаться после запуска Северного потока-2 Выявить проблему на ранней стадии и жить долго: врач назвал шесть способов продлить себе жизньВыявить проблему на ранней стадии и жить долго: врач назвал шесть способов продлить себе жизнь

Последние новости

06:30

День летнего солнцестояния 2021: когда, приметы и что делать

06:12

Как правильно одеваться женщине после 40 лет, чтобы не превратиться в "каргу" Видео

05:32

Скандальный сериал Анна Болейн с темнокожей актрисой получил разгромные отзывы зрителей

05:03

Ученые установили, как связаны тембр голоса и тяга к сексу Видео

04:37

Эксперт рассказала, какую соль обязательно нужно есть

Реклама
03:51

Варенье из лепестков розы: 9 полезных свойств и невероятно простой рецепт Видео

03:07

Может полностью парализовать: ученые назвали тяжелое последствие COVID-19 Видео

02:15

Фильм Круэлла получил продолжение менее, чем через две недели после премьеры

01:52

Гороскоп на завтра 9 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальный конфликт и наказание от начальства Видео

00:52

На какую опасную болезнь указывают тошнота и головная боль - ответ медика Видео

00:14

"Главный убийца": врач перечислил самые опасные продукты на прилавках Украины Видео

00:03

Гороскоп на сегодня 8 июня 2021 всех знаков Зодиака: лучший пост, денежный шанс и запретная магия Видео

07 июня, понедельник
23:57

Врач рассказала, какие персики никогда нельзя покупать Видео

23:12

Мужчина зверски убил собственного отца и выбросил его тело в реку Видео

22:58

В Одесской области в отеле застрелили "криминального авторитета"

22:41

Apple представила новый iOS 15 с уникальными функциями Видео

22:35

Умываться или нет: дерматологи развенчали 10 мифов Видео

22:27

У Зеленского сделали заявление о деталях разговора с Байденом и поездке в Вашингтон Видео

22:25

В Кабмине признались, почему Украину не позвали на саммит НАТО

21:54

Украину атакует опасный циклон и резкая смены погоды Видео

Реклама
21:39

В Тернополе горе-мать завязала пакеты на голову своим малышам и душила их

21:30

Четыре продукта, которые нужно съесть перед употреблением алкоголя, чтобы защитить желудок и избежать похмелья Видео

21:18

У Байдена заявили о компенсации Украине и предупредили о новом ударе по Северному потоку-2 Видео

21:00

Россия закрыла въезд для топ-чиновников из Канады Видео

20:57

Сборная Украины разгромила Кипр перед Евро-2020 Фото Видео

20:56

Зеленский назвал сроки встречи с Байденом в США Видео

20:55

Миндальное молоко для здоровья: в чем ценность и риски для организма Видео

20:52

Анонсирован приключенческий триллер, вдохновлённый фильмами Альфреда Хичкока Видео

20:42

В моде фантастические женские шляпы, которые обладают невероятным магнетизмом Фото Видео

20:31

Байден объявил Зеленскому о поддержке Украины на встрече с Путиным и позвал его в Вашингтон Видео

20:25

Рев на болотах из-за футбольной формы: почему правда так бесит русских мнение

20:09

Кабмин изменил правила адаптивного карантина: что разрешили

19:51

Чем опасен чай в пакетиках и как различить подделку Видео

19:48

ВОЗ предупредила о "катастрофических последствиях" коронавируса Видео

19:35

EA сообщила точное время анонса Battlefield 6 Видео

19:15

Во Львове учительница жестоко издевалась над первоклассниками и поплатилась Видео

19:04

Alyona Alyona призналась, почему она плакала перед финалом Евровидения 2021 Видео

18:55

СМИ назвали печальные последствия увеличения налогов для бизнеса

18:48

Появилось расписание Atlas Weekend 2021 для нового вида концертов в Буковеле

18:43

Samsung разработала "киберпанковскую" замену фитнес-браслетам (фото)

Реклама
18:43

Путин разразился требованием к Украине по Донбассу и сделал заявление об "ЛДНР" Видео

18:30

Налоговая реформа в Украине может нанести серьезный удар по украинским предприятиям – СМИ

18:29

Под Харьковом журналист открыл стрельбу по пьяному виновнику ДТП

18:17

Бойцовская собака напала и разодрала 5-летнего мальчика под Черкассами Видео

17:56

Страны ЕС открывают границы для украинцев: новые правила въезда Видео

17:51

В НАТО объявили о решении по вопросу ПДЧ для Украины и раскрыли планы на саммит Видео

17:39

Ирина Федишин впервые рассказала о второй свадьбе после 15 лет отношений Видео

17:30

Скандал из-за новой формы сборной Украины по футболу: детали конфликта

17:05

Байден сегодня проведет телефонный разговор с Зеленским Видео

16:27

Ризатдинова впервые рассказала правду о романе на шоу Танці з зірками Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять