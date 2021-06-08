Скандальный сериал Анна Болейн с темнокожей актрисой получил разгромные отзывы зрителей

Джоди Тернер-Смит из сериала Анна Болейн / @jodiesmith/Instagram

Недавно закончился показ сериала Анна Болейн на канале Chаnnel 5, и зрители, которые критиковали его с первой серии, "обрушили" рейтинг шоу на сайтах, где обычные пользователи могут писать отзывы.

Так, на IMDB на 7 июня у сериала Анна Болейн рейтинг 1,2 на основании 1,6 тысяч рецензий пользователей. Зато на агрегаторы вроде Metacritic его даже не добавили.

А издания The Guardian и The Тelegraph наоборот - ставили сериалу баллы выше среднего в своих отзывах после просмотра серий.

В рецензиях многие ругают сериал по нескольким пунктам - сомнительный с точки зрения истории и логики сюжет, сценарий, тон и тому подобное. Несмотря на акценты создателей, досталось также и актерскому составу. Некоторые отмечают, что историю Анны "переврали", и Тернер-Смит "недоиграла".

Сюжет сериала Анна Болейн 2021 рассказывает о последних днях жизни бывшей жены короля, которая пытается организовать будущее дочери, параллельно сталкиваясь с противниками в социальных кругах.

Актриса уже высказалась по поводу восприятия отыгранной ею роли Анны Болейн.

Джоди Тернер-Смит / @jodiesmith/Instagram

Тёрнер сказала, что создатели с самого начала понимали - проект не для всех.

Поэтому актрису не удивила реакция зритлей. Она заявила, что авторы хотели в первую очередь рассказать историю конкретного персонажа, не зацикливаясь на вопросе расы или исторических событий.

Напомним, съемками занимались киностудия Fable Pictures совместно с Chanel 5 и Sony Pictures Television. Режиссером сериала выступила женщина - Линси Миллер, которая работала над картинами Падение в мертвые воды и Делать деньги. Созданием сценария занималась дебютантка Ева Хеддервик Тернер.

Брата Анны Джорджа Болейна, сыграл Паапа Эссьеду, Генриха VIII, ее мужа, - Марк Стэнли, следующую на очереди жену Генриха, Джейн Сеймур - Лола Петтикрю.

Первая серия Анны Болейн вышла 1 июня. Всего в мини-сериале 3 серии.