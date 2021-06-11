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Сайт IMDB поймали на подтасовке оценок для скандального сериала Анна Болейн

11 июня 2021, 18:30

После того, как скандальный сериал всего через неделю после премьеры потерял рейтин, его вернули пикантным методом.

Анна Болейн
Анна Болейн / кадр из сериала

Провальный сериал Анна Болейн, вокруг которого прогремело сразу несколько скандалов, стал причиной нового курйоза. На сайте IMDB, на котором зрители могут оценивать фильмы и сериалы, неожиданно заблокировался отрицательный рейтинг для Анны Болейн.

Благодаря сбросу рейтинга сериал снова получил 6,9, которые основаны якобы на 5,6 тысячах оценок. Но если воспользоваться функциями IMDB и открыть количество звезд, окажется, что на самом деле 5138 человек поставили оценку 1. Сериал получил 91,6 % самых негативных оценок.

Таким образом, настоящая оценка сериала выглядит так:

Анна Болейн - оценки на IMDB

  1. 5138
  2. 236
  3. 44
  4. 16
  5. 14
  6. 16
  7. 20
  8. 14
  9. 10
  10. 101

Напомним, то сериал критиковали сразу за несколько "проколов" - за то, что королеву Англии сыграла темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит, сериал исторически недостоверный, актерская игра была не на высшем уровне, в сериале присутствует блэквошинг, который создатели просто отказались обсуждать.

Как известно, с 8 июня на сайте IMDB сериал Анна Болейн был с рейтингом 1,2. До 9 июня оценка основывалась на 1,6 тысячах пользователей.

Съемками занимались киностудия Fable Pictures совместно с Chanel 5 и Sony Pictures Television. Режиссер - Линси Миллер, Сценарий написала дебютантка Ева Хеддервик Тернер. Брата Анны Джорджа Болейна, сыграл Паапа Эссьеду, Генриха VIII, ее мужа, - Марк Стэнли, следующую на очереди жену Генриха, Джейн Сеймур - Лола Петтикрю.

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