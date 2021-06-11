Сайт IMDB поймали на подтасовке оценок для скандального сериала Анна Болейн

Анна Болейн / кадр из сериала

Провальный сериал Анна Болейн, вокруг которого прогремело сразу несколько скандалов, стал причиной нового курйоза. На сайте IMDB, на котором зрители могут оценивать фильмы и сериалы, неожиданно заблокировался отрицательный рейтинг для Анны Болейн.

Благодаря сбросу рейтинга сериал снова получил 6,9, которые основаны якобы на 5,6 тысячах оценок. Но если воспользоваться функциями IMDB и открыть количество звезд, окажется, что на самом деле 5138 человек поставили оценку 1. Сериал получил 91,6 % самых негативных оценок.

Таким образом, настоящая оценка сериала выглядит так:

Анна Болейн - оценки на IMDB

5138 236 44 16 14 16 20 14 10 101

Напомним, то сериал критиковали сразу за несколько "проколов" - за то, что королеву Англии сыграла темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит, сериал исторически недостоверный, актерская игра была не на высшем уровне, в сериале присутствует блэквошинг, который создатели просто отказались обсуждать.

Как известно, с 8 июня на сайте IMDB сериал Анна Болейн был с рейтингом 1,2. До 9 июня оценка основывалась на 1,6 тысячах пользователей.

Съемками занимались киностудия Fable Pictures совместно с Chanel 5 и Sony Pictures Television. Режиссер - Линси Миллер, Сценарий написала дебютантка Ева Хеддервик Тернер. Брата Анны Джорджа Болейна, сыграл Паапа Эссьеду, Генриха VIII, ее мужа, - Марк Стэнли, следующую на очереди жену Генриха, Джейн Сеймур - Лола Петтикрю.