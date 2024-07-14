Сияющая и в новом наряде: Кейт Миддлтон появилась на финале Уимблдона с дочерью Шарлоттой

Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, второй раз приняла участие в публичном мероприятии после того, как мир облетела новость о ее онкологическом заболевании. Она посетила финал мужского турнира Большого шлема Уимблдон-2024 – специально, чтобы собственноручно передать награду победителю – Карлосу Алькарасу.
Компанию принцессе составили 9-летняя дочь Шарлотту и младшую сестру – Пиппу. На чемпионат принцесса прибыла менее чем за час до начала финала.
"Приятно вернуться на Уимблдон! Ничто не может сравниться с Чемпионатом", – написала Кейт Миддлтон в соцсетях.
Как сообщает Daily Mail, аристократки встретились со звездами тенниса, среди которых была 21-летняя Эмма Радукану, прежде чем занять свои места в Королевской ложе.
Принцесса Кейт выглядела веселой и жизнерадостной. Она облачилась в платье цвета фуксии со складками. А слева в районе бюста был прицеплен бантик с фиолетовой полоской. Завершила свой образ аристократка золотыми массивными серьгами-кольцами и браслетом в виде гвоздя.
Как сообщает Sky News, Кейт Миддлтон является патроном Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 2016 года, поэтому финалы крупных турниров много лет подряд не пропускала. пропустить. На чемпионат принцесса прибыла менее чем за час до начала финала.
Кейт Миддлтон - последние новости по теме
Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.
А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.
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