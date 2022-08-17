"Схватил за голову и тряс": в разводе Джоли и Питта всплыли новые факты

Анджелина Джоли не оставляет в покое попытки наказать по полной экс-супруга/ скриншот

По информации источников, близких к голливудским актерам Анджелине Джоли и Брэду Питту, Джоли, которая недавно затусила с дочерью на концерте Maneskin, "отчаянно пытается найти что-то новое" в своей продолжающейся ссоре с бывшим мужем.

По информации Page Six, сейчас в прессу попали новые данные из отчета ФБР по делу Джоли-Питт. В частности, стало известно, что по мнению Джоли, Питт "сошел с ума" с того момента, как они сели на частный самолет, который летел из Ниццы в США со своими шестью детьми.

Джоли рассказала, что ее тогдашний муж, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отвел ее в туалет, где "схватил ее за голову и тряс", а также тряс за плечи, так как они поссорились из-за одного из своих детей.

Она утверждала, что он четыре раза ударил кулаком в потолок самолета после того, как сказал ей: "Ты портишь эту семью". Когда дети спросили: "Ты в порядке, мамочка?", Питт якобы ответил: "Нет, она не в порядке, она разрушает эту семью, она сумасшедшая".

В этот момент один из детей, чье имя было удалено из отчета, закричал: "Это не она, это ты, ты!". Затем Питт якобы побежал к ребенку, но Джоли удержала его, получив при этом травмы спины и локтя.

Она представила фотографии своих предполагаемых травм в ФБР для отчета, а также дневники детей.

В другой момент во время полета, согласно первоначальному отчету ФБР, Джоли сказала, что Питт облил ее пивом, когда она пыталась уснуть.

В конце полета Джоли заявила, что Питт удерживал семью от посадки около 20 минут после того, как она сказала ему, что везет детей в отель в Калифорнии на отдых. Она сказала, что он кричал: "Ты не заберешь моих чертовых детей" и толкнул ее.

Напомним, ранее стало известно о том, что сын голливудской актрисы Анджелины Джоли, которая недавно приезжала, чтобы поддержать Украину, дорос уже практически до маминого роста. Так, Нокс Леон Джоли-Питт, у которого есть также сестра-двойняшка, прогулялся с мамой по магазинам. Папарацци удалось сфотографировать маму и сына которые возвращались из маркета Gelson`s.

Кроме того, Брэд Питт на берлинской премьере удивил и шокировал армию своих фанатов необычным нарядом. Актер пришел на красную дорожку под прицелы фотографов в коричневой юбке. Она была нижней частью костюма, в который входил также пиджак с накладными карманами.

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