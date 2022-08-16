Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта почти догнал свою маму по росту. Папарацци "поймали" пару на шоппинге

Анджелина Джоли показалась со своим взрослым сыном/ t.me/LeshchenkoS

Сын голливудской актрисы Анджелины Джоли, которая недавно приезжала, чтобы поддержать Украину, дорос уже практически до маминого роста.

Так, Нокс Леон Джоли-Питт, у которого есть также сестра-двойняшка, прогулялся с мамой по магазинам. Папарацци удалось сфотографировать маму и сына которые возвращались из маркета Gelson`s.

Нокс, как настоящий мужчина нес продукты, а Анджелина Джоли, как настоящая леди, шла налегке.

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Напомним, ранее голливудская актриса и режиссер, которая поддержала Украину в это сложное военное время Анджелина Джоли, побывала на концерте итальянской рок-группы "Maneskin" вместе со своей дочерью Шайло Нувель.

Забавное видео попало в сети. На видео видно, как дочь Джоли явно кайфует от концерта, зная слова песен наизусть.