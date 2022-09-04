Шуфутинский VS Иво Бобул: украинцы "откопали" альтернативу песне "3 сентября"

Михаил Шуфутинский / скриншот

Украинцы массово отказываются от всего российского, так как страна агрессор ведет кровопролитную войну в Украину. Эта история коснулась и песни-мэма, которая появлялась "в эфире" к третьему сентября.

Как написал "Обозреватель", украинцы нашли замену знаменитому хиту Михаила Шуфутинского "3 сентября". В частности, хит вполне может заменить украинская композиция "Осінь", которую исполняет народный артист Украины Иво Бобул.

Издание отмечает, что "Музвар" опубликовали трек с призывом забыть о "третьем сентября", а пользователи сети с удовольствием согласились с авторами.

Песня была написана еще в 2013 году, однако только в 2022 может получить всеукраинское признание от поклонников звезды и молодежи, которая раньше предпочитала шутки о "3 сентября".