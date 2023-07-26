УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Штанга убила известного фитнес-блогера прямо во время тренировки: что произошло

Алена Кюпели
26 июля 2023, 15:31 обновлено 26 июля, 15:37
77
Фитнесс-блогер, видимо, и подумать не мог, что это будет его последняя тренировка.
Джастин Вики не справился со штангой
Джастин Вики не справился со штангой / Коллаж Главред, фото Instagram/jsutinvickybali_island

Уважаемый спортсмен, фитнес-блогер и бодибилдер, 33-летний Джастин Вики погиб во время тренировки.

По информации Marca.com, 210-ти килограммовая штанга ударила Джастина Вики по голове с такой силой, что отбросила его вперед, что привело к перелому шеи, в результате которого были повреждены жизненно важные нервы, связанные с его сердцем и дыхательной системой.

Его срочно госпитализировали, врачи сделали все возможное, чтобы спасти ему жизнь, но, к сожалению, его травмы были настолько тяжелыми, что он от них погиб.

видео дня

Трагедия произошла на Бали в одном из спортивных залов. По словам близкого друга погибшего, он всегда советовал не выходить за предел своих возможностей и всячески поддерживал всех, кто к нему обращался.

Напомним, ранее в Умани в ночь на 28 апреля российская ракета ударила прямо по многоэтажке, где мирно спало множество семей. В результате "прилета" были буквально "стерты" квартиры. В одной из них находился рок-музыкант из Николаева Владимир Макаровский. Он погиб.

Ранее также стало известно, что защищая Украину погиб Игорь Мысяк, автор книги "Завод".

Вас также может заинтересовать:

новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Крым освободят быстрее": эксперт раскрыл этапы окончания войны

"Крым освободят быстрее": эксперт раскрыл этапы окончания войны

14:58 Украина
РФ подняла в воздух 12 самолетов: украинцев предупредили об угрозе ракетного удара

РФ подняла в воздух 12 самолетов: украинцев предупредили об угрозе ракетного удара

14:50 Украина
Украина усилила ПВО, системы отправят туда, где они очень нужны – Зеленский

Украина усилила ПВО, системы отправят туда, где они очень нужны – Зеленский

13:25 Политика
Все главные новости

Последние новости

15:50

Мелитополь освободят в 2023-м, Крым – в 2024-м: военный спрогнозировал достижения ВСУ

15:31

Штанга убила известного фитнес-блогера прямо во время тренировки: что произошло

15:22

Летальное ДТП на блокпосту в Киеве: подозреваемого отправили в СИЗО

15:11

Рисковать не стоит: что нельзя готовить в фольге

15:10

Переговоры с РФ и позиция Запада: Загородний объяснил, почему Украина не уступитВидео

Украина до конца года отобьет Мелитополь и левобережную Херсонщину - КарасьУкраина до конца года отобьет Мелитополь и левобережную Херсонщину - Карась
14:58

"Крым освободят быстрее": эксперт раскрыл этапы окончания войны

14:50

РФ подняла в воздух 12 самолетов: украинцев предупредили об угрозе ракетного удара

14:35

Нельзя говорить "Козеріг" и "Тілець": Авраменко указал на ошибки в знаках зодиакаВидео

14:32

Не понравилось: жена подкаблучника-одессита Джигана пересела на ЖигулиВидео

Реклама
14:29

Гороскоп на завтра 27 июля 2023: Львам – важный совет, Раку - сплетни

14:25

"Почему мне должно быть стыдно?": Матвиенко рассказала про бывшую Мирзояна

14:09

Денис Казанский. Прощай, шахтерский Донбасс!Видеоблоги

13:59

"Россия наполняется китайцами": эксперт рассказал, как Китай может начать войну

13:39

Боец ВСУ Карась – о Пригожине: дождется смуты в Россию и вернется в МосквуВидео

13:25

Украина усилила ПВО, системы отправят туда, где они очень нужны – Зеленский

13:23

СМИ: российский олигарх Абрамович закрутил роман с украинской моделью

13:19

В Украине разработали мощный морской дрон MAGURA V5: на что он способен

13:07

"Исключительно месть": Карась рассказал, почему Россия яростно обстреливает ОдессуВидео

13:02

О "контрнаступлении": что на самом деле происходит?мнение

12:50

Замысловатая головоломка с Будановым: найдите 5 отличий на фото за 1 минуту

Реклама
12:38

"Терпеть не буду": Зеленский сделал резкое заявление о коррупционных скандалах

12:33

Пивоваров поссорился со зрителем во время концертаВидео

12:09

Владимир Дантес показал Дашу Кацурину в купальнике и заплакал

11:56

В Крыму - взрывы и пуски ракет, оккупанты подняли в небо авиацию: что происходитВидео

11:54

В Украине вырастут цены на бензин: сколько за литр и когда будет подорожание

11:29

Кабаева закрутила новый роман: в Сети узнали о реакции Путина

11:25

Бедняков впервые показал своего 9-ти месячного сына

11:18

Женщина смешала 3 ингредиента и навсегда забыла о жирных пятнахВидео

11:17

РФ вывела в Черное море корвет для блокады судов: в ВСУ сделали важное заявление

10:53

Взрывы в Крыму: в РФ пожаловались на удар Storm Shadow по рембатальону оккупантов

10:46

ВСУ получили 190 авто при содействии Favbet Foundation и компании Favbet

10:46

Африка "обула" Путина: лидеры большинства стран не поедут на саммит в Россию

10:35

Здоровье дороже: почему надо всегда закрывать крышку унитаза

10:31

Ирина Шейк потеряла 11 миллионов подписчиков за сутки: что случилось

10:15

Загадка "с изюминкой": лишь единицы заметят ошибку на картинке

10:10

ВСУ добились успеха на южном фронте: в Генштабе раскрыли подробности

09:48

Украине планируют дать F-16 к концу года, но пилотов пока не обучают – Politico

09:44

Сколько раз можно надевать бюстгальтеры перед стиркой: ответ вас удивит

09:27

Рада в ближайшие дни продлит военное положение и мобилизацию в Украине – нардеп

09:08

Потеря не Крыма, а Бахмута станет концом режима Путина – ЗагороднийВидео

Реклама
08:59

Когда Пасха, Троица и поминальные дни в 2024 году - важные даты

08:58

Каждый медик - мишень: в The Kyiv Post рассказали о подлой тактике оккупантов

08:19

ВСУ продвинулись вперед: в ISW объяснили новую тактику контрнаступления

08:08

Навсегда будет 22: в боях на Донбассе погиб командир противотанкового отделения

07:33

Запад боится, лишь одна страна заинтересована в распаде России - ЗагороднийВидео

06:33

РФ атаковала Харьковскую область дронами, на местах "прилетов" начался пожар

06:11

Угроза применения ядерного оружия возросламнение

04:05

90-летняя звезда Playboy посоревновалась в красоте с Наоми Кэмпбелл

04:05

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 26 июля

03:40

Эксперт пояснил, стоит ли надеяться Украине на вильнюсские гарантии от НАТО

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять