Штанга убила известного фитнес-блогера прямо во время тренировки: что произошло

Фитнесс-блогер, видимо, и подумать не мог, что это будет его последняя тренировка.

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Джастин Вики не справился со штангой / Коллаж Главред, фото Instagram/jsutinvickybali_island

Уважаемый спортсмен, фитнес-блогер и бодибилдер, 33-летний Джастин Вики погиб во время тренировки.

По информации Marca.com, 210-ти килограммовая штанга ударила Джастина Вики по голове с такой силой, что отбросила его вперед, что привело к перелому шеи, в результате которого были повреждены жизненно важные нервы, связанные с его сердцем и дыхательной системой.

Его срочно госпитализировали, врачи сделали все возможное, чтобы спасти ему жизнь, но, к сожалению, его травмы были настолько тяжелыми, что он от них погиб.

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Трагедия произошла на Бали в одном из спортивных залов. По словам близкого друга погибшего, он всегда советовал не выходить за предел своих возможностей и всячески поддерживал всех, кто к нему обращался.

Напомним, ранее в Умани в ночь на 28 апреля российская ракета ударила прямо по многоэтажке, где мирно спало множество семей. В результате "прилета" были буквально "стерты" квартиры. В одной из них находился рок-музыкант из Николаева Владимир Макаровский. Он погиб.

Ранее также стало известно, что защищая Украину погиб Игорь Мысяк, автор книги "Завод".

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