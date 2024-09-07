Шоптенко призналась, кто мог стать ее партнером на "Танцях з зірками" вместо Зеленского

Первый сезон проекта с будущим президентом стал одним из самых ярких в истории "Танцев".

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Шоптенко рассказала, кто мог заменить Зеленского на Танцах со звездами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alena_shoptenko

Украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко пришла на проект "Танці з зірками" когда ей было всего 17 лет. За ее плечами уже было уже два титула чемпионки мира по бальным танцам, однако организаторы шоу сперва отнеслись к ней с недоверием.

Об этом танцовщица рассказала в своем недавнем интервью для Oboz.ua. В первом сезоне "Танцев", в 2006 году, она стала партнершей Владимира Зеленского. Вместе им удалось занять первое место.

Правда, ее судьба на проекте могла сложиться совершенно по-другому. Так Шоптенко призналась, что вместо Зеленского ей сперва предлагали другого партнера - журналиста Анатолия Борсюка.

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"Меня хотели поставить в пару с Анатолием, а потом изменили мнение. Почему так произошло, я не знаю. Когда пришла на кастинг "Танцев со звездами", мне было 17 лет. Из-за возраста ко мне проявлялось немного скептическое отношение продюсеров. Не верили в то, что такая юная девушка может научить танцевать кого-то", - рассказала Алена Шоптенко.

Она также отметила, что с Владимиром Зеленским на проекте ей сразу удалось найти общий язык. В их танцевальной паре царило взаимопонимание и взаимоуважение, которое в итоге и привело их к победе.

Кто такая Алена Шоптенко? Алена Шоптенко - украинская танцовщица, хореограф, двукратная чемпионка мира по бальным танцам. Мастер спорта международного класса. Участница многочисленных украинских телепроектов - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".

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