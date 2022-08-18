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"Шок-контент": Ксения Мишина показала, чем занималась в юности

18 августа 2022, 11:15

Этап бунтарства, свойственный практически каждому подростку, у актрисы прошел достаточно ярко.

Ксения Мишина
Ксения Мишина рассказала о вредной привычке со школы / instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса, звезда сериалов Крепостная и Клятва врача, Ксения Мишина во многом - образец осознанности.

Она тщательно следит за своим питанием, занимается спортом, много времени уделяет саморазвитию и медитацией, одна воспитывает сына, учитывая его характер и особенности...

Сложно представить, что когда-то жизнь 33-летней актрисы была совершенно другой. Правда, и ее Мишина не стыдится, а показывает, как часть своего пути, который привел ее в "здесь и сейчас".

Так Ксения решила пообщаться с поклонниками в Instagram, где они задавали ей различные вопросы. Фанаты спросили, правда ли, что Мишина раньше курила.

Мишина без смущения показала фото из юности, с ее Последнего звонка: она в белой блузке, темной юбке, бантом на голове и лентой с надписью "Выпускник", позирует в парке с бутылкой шампанского и сигаретой в руках. Снимок она в шутку назвала шок-контентом.

Ксения Мишина
Ксения Мишина рассказала о вредной привычке со школы / instagram.com/misha.k.ua

Ранее Ксения Мишина рассказала, что познакомила своего 10-летнего сына Платона с его биологическим отцом - они встретились впервые за всю жизнь мальчика.

Также она заявила, что планирует продолжить общение с Александром Эллертом - в одном из интервью она призналась, что жила с бывшим возлюбленным какое-то время в начале полномасштабной войны.

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