Ксения Мишина гневно закрыла вопрос отношений с Эллертом: "И так всем уже все понятно"

Ксения Мишина раскрыла подробности отношений с Александром Эллертом / instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/ellert_a

Украинская актриса, звезда сериала Крепостная, Ксения Мишина встретила Александра Эллерта, комика и сценариста студии Квартал 95, на романтическом реалити-шоу Холостячка в 2020 году.

Артистка выбрала харизматичного юмориста среди прочих мужчин, однако их совместное счастье продлилось недолго. В прошлом году пара разошлась, но их поклонники, все еще надеются на воссоединение.

В каждом слове или жесте Мишиной и Эллерта пытаются рассмотреть хотя бы крошечный намек на то, что артисты все же сойдутся. Однако актриса решила закрыть эту тему раз и навсегда.

И сделала Ксения это довольно жестко - на очередной вопрос от поклонников об отношениях с комиком, она ответила: "Мне кажется и так всем уже все понятно... Прошу больше никогда не ассоциировать меня с его именем".

Ксения Мишина раскрыла подробности отношений с Александром Эллертом / instagram.com/misha.k.ua

Еще совсем недавно Кения Мишина не исключала, что продолжит общение с Эллертом - в одном из интервью она призналась, что жила с бывшим возлюбленным какое-то время в начале полномасштабной войны.

Также Ксения Мишина рассказала, что познакомила своего 10-летнего сына Платона с его биологическим отцом - они встретились впервые за всю жизнь мальчика.

Другие новости: