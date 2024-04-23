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Шикарная дочь Кетрин Зета Джонс выгуляла мамино легендарное платье

Алена Кюпели
23 апреля 2024, 08:10
54-летняя обладательница премии "Оскар" была удивительно похожа на свою дочь благодаря.
Дочь Кетрин Зета Джонс выгуляла мамино платье
Дочь Кетрин Зета Джонс выгуляла мамино платье / Коллаж Главред, фото Instagram/carys.douglas, catherinezetajones

Дочь голивудской актрисы Кэтрин Зета-Джонс, Кэрис Зета-Дуглас, выглядела так же, как ее мама, когда примерила платье актрисы на свой 21-й день рождения.

Как пишет Page Six, Кэрис поделилась серией фотографий, посвященных этому событию. На ней было гламурное розовое платье-комбинация Ungaro с кружевными вставками и розами сверху.

К эффектному платью она добавила минимум украшений и туфли на каблуках с ремешками, а волосы уложила в свободные вьющиеся пряди.

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Дочь Кетрин Зета Джонс и Майкла Дугласа
Дочь Кетрин Зета Джонс и Майкла Дугласа / Скриншот Instagram/carys.douglas

Сама актриса первоначально надела розовое платье, идя по красной дорожке на церемонии вручения наград MTV Movie Awards 1999 года, когда она была номинирована, а позже выиграла награду за роль в "Маске Зорро".

Кто такая Кетрин Зета Джонс

Кетрин Зета Джонс - британская актриса. Лауреат премий "Оскар" (2003), BAFTA (2003) и двух Премий Гильдии киноактёров США. По данным Википедии, с 18 ноября 2000 года Зета-Джонс замужем за актёром Майклом Дугласом, с которым она встречалась два года до их свадьбы. У супругов есть двое детей — сын Дилан Майкл Дуглас и дочь Кэрис Зета Дуглас.

54-летняя обладательница премии "Оскар" была удивительно похожа на свою дочь благодаря такой же прическе и серебряным туфлям с ремешками.

Кэрис улыбнулась, позируя для фотографий в платье, и даже показала одного из мальчиков, целующих ее в щеку, когда она держала цветок.

Фото мамы в этом же платье можно посмотреть тут

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