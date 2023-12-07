"Шестерок ушлых стая": российский актер "разнес" пропагандистов РФ

Российский актер Дмитрий Назаров, который решительно выступил против военного нападения России на Украину, написал стих, посвященный российским пропагандистам.
На своем YouTube канале звезда сериала "Кухня" опубликовал свое произведение.
Он говорит о профессии журналиста, а также о том, как пропагандисты превратились в "тупых представителей", "приспешников власти".
"Я помню было время в брызгах страсти
Перед собой и перед Богом чист,
Профессией гордился журналист,
Теперь же он тупой приспешник власти.
Да, было сложно в век СССР,
Но находились светлые умы,
Что умудрялись из советской тьмы
Блистать пером, как гром из стратосферы.
Сегодня таковых не наблюдая,
Осталась челядь, узкие виски -
Полы помыть да постирать носки
Безграмотных шестерок утлых стая,
Обманом заползающие в реки,
Чужой души, выискивая щель,
Подсматривая в анусы, в постель,
И мозгом костным, создавая фейки", – зачитал Назаров.
Назаров также предложил создать "Пулитцеровскую клятву", в которой потенциальные журналисты давали обещание не врать и не изменять своим принципам.
Напомним, ранее российский актер Дмитрий Назаров перебрался в Израиль в начале 2023 года: в в стране-оккупанте его сперва подвергали травле, затем - уволили из МХТ им. Чехова за критику путинской власти и войны в Украине.
Ранее Дмитрий Назаров осадил неадекватного Охлобыстина, с которым раньше близко дружил. Актер признался, что украинофобные и пропагандистские речи коллеги вызывают у него ужас.
Также Назаров пожаловался на угрозы от соотечественников, которые поддерживают войну в Украине. В некоторых письмах, которые он получает после публикации своих обличительных стихов, ему открыто желают смерти.
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