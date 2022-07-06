Шеф-редактор Дизель Шоу извинился за "политическую хвойду" перед Мишиной

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua/

Шеф-редактор юмористического проекта "Дизель Шоу" Алексей Бланар, который публично оскорбил украинскую актрису Ксению Мишину и назвал ее "политической проституткой", извинился перед ней.

На своей странице в Facebook Бланар написал розлогий пост, где попытался оправдать себя и свои слова в отношении украинской актрисы.

"Я выразился обидно по отношению к женщине. Да, признаю, что мужчина не должен так действовать, за это извиняюсь", - написал он.

Отметим, что по его словам, он не собирался все это выносить на широкую общественность.

"Держал все в себе, получил кучу проблем с сахаром и нервами и сейчас лечусь. Но у меня хватит сил, чтобы ответить кому-либо за слово "рашисты". Я не позволю поносить меня и нашу Студию, которая собственной ценой по мере сил помогает ВСУ, ТРО и простым украинцам, защищающим нашу Родину. Какая и словом, и делами каждый день доказывает – Украина больше всего! Мы – не рашисты, мы – украинцы, крепко стоящие на основе Свободной, Независимой и Справедливой Украины. В каждом номере и в каждой песне", - комментирует он свою реакцию.

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Он подчеркнул, что никого не обвинил лично и не обругал участников и комментаторов конфликта. Слово "рашисты", как утверждает Бланар, прозвучало из уст одного человека, а он не смог подобрать другое в ее адрес из-за эмоций.

Напомним, ранее на своей странице в Facebook, редактор назвал актрису, которая накануне вступилась за одного из работников, которому не выплатили зарплату, "политической проституткой".